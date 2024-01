Gent Jazz kondigt tweede concert van AIR aan

Het Franse duo AIR komt op 19 juli een extra optreden geven op Gent Jazz. De eerder aangekondigde show op 18 juli verkocht in een recordtijd uit.

Het was al van 2017 geleden dat AIR in ons land had gespeeld. Eind februari komt daar verandering in met een (hopeloos uitverkochte) show in De Roma. Daar zullen Nicolas Godin en Jean-Benoît Dunckel de vijfentwintigste verjaardag van hun klassieke plaat Moon Safari vieren.

Na die show was het duo sowieso niet van plan om opnieuw zeven jaar te wachten om ons land nog eens te bezoeken, want het was al aangekondigd dat de Fransmannen op 18 juli naar Gent Jazz zouden komen. Voor de fans die ook daar naast een kaartje grepen vooraleer de show uitverkocht, is er nu goed nieuws. Op 19 juli komt AIR gewoon een tweede keer optreden in Gent.

Tickets zijn meteen te koop via www.gentjazz.com.