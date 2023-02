dEUS cureert festivaldag op Live Is Live 2023

Eerder werden The War on Drugs, Balthazar en Warpaint aangekondigd voor de tweede editie van het nieuwe festival.

2023 wordt opnieuw een jaar waarin dEUS alomtegenwoordig zal zijn. Niet alleen brengt de band rond Tom Barman – sinds afgelopen zomer ook weer mét gitarist Mauro Pawlowski – op 17 februari met How To Replace It een nieuw album uit, ook zal de groep die nieuwe plaat uitgebreid voorstellen op de Vlaamse podia.

De vier releaseshows in de AB zijn al hopeloos uitverkocht. Wie naast een ticket greep, hoeft echter niet bij de pakken te blijven zitten. Op zondag 25 juni zal de Antwerpse band namelijk een thuismatch spelen in het Middenvijverpark op Linkeroever. Dan speelt dEUS als headliner op de tweede dag van Live is Live 2023. Het wordt een exclusieve show tijdens de Vlaamse festivalzomer.

En er is meer! Zondag 25 juni wordt een ware dEUS-dag, want de band mag ook een deel van de line-up cureren. Concrete namen om aan te kondigen zijn er nog niet, maar er wordt een mix van nationale en internationale artiesten beloofd.

Een ticket voor de zondag van Live Is Live 2023 kost 80 euro en is vanaf woensdag 8 februari te koop via www.liveislive.be.