Cactusfestival viert veertigste editie met Tamino, The Libertines en Madrugada

Cactusfestival Brugge is deze zomer aan de veertigste editie toe. Vandaag loste de organisatie meteen drie grote namen voor op de affiche. Zo komen Tamino, The Libertines en Madrugada in juli naar het Minnewaterpark in Brugge.

Het Minnewaterpark in Brugge vormt begin juli opnieuw het decor voor Cactusfestival. Het familiefestival plant deze zomer een feesteditie voor het veertigjarig bestaan van het festival en kondigde alvast de eerste drie namen aan.

Op zaterdag 8 juli komt het songwritersduo Carl Barât en Pete Doherty met The Libertines naar het Cactuspodium. Ook de Noorse band Madrugada, met frontman Sivert Høyem, is zaterdag van de partij.

De organisatie zorgde alvast ook voor talent van eigen bodem. De Belgische artiest Tamino zal op zondag 9 juli afzakken naar het Brugse Minnewaterpark. Hij tourt met zijn tweede album Sahar in Europa en maakt daarbij een stop in Brugge.

Tickets voor Cactusfestival zijn te koop via de website. De organisatie belooft binnenkort meer namen bekend te maken.