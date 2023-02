Billie Eilish komt naar Pukkelpop 2023

De popsensatie headlinet het Limburgse festival op vrijdag 18 augustus.

Van 17 tot en met 20 augustus wordt het Limburgse Kiewit weer omgetoverd tot festivalweide in het kader van Pukkelpop. De organisatie maakte zonet ook de eerste naam op de affiche bekend. Het gaat om de jonge popartieste Billie Eilish, die u kent van hits als Bad guy en Happier than ever.

Het is niet de eerste keer dat Eilish naar Kiewit afzakt. In 2019 mocht ze er al op het hoofdpodium optreden, waarmee ze destijds een heuse volksverhuizing in de vroege namiddag veroorzaakte. Afgelopen zomer stond de 21-jarige zangeres nog in het Sportpaleis. Hoe dat klonk, kan u hier lezen.

Meer info over Pukkelpop 2023 vindt u op de website van het festival, waar binnenkort ook de ticketverkoop van start gaat.