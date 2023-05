Familie en vrienden van Tiny Legs Tim kondigen postuum album aan

Het album Sing My Title verschijnt op 28 november, de verjaardag van Tiny Legs Tim. Op die datum vindt er ook een eenmalig herdenkingsconcert plaats in de Gentse Handelsbeurs. Death Bells Ringing, de eerste single van het album, is vanaf vandaag te beluisteren.

Vandaag is het exact een jaar geleden dat Tim De Graeve, beter bekend als Tiny Legs Tim, onverwacht kwam te overlijden. In het Gentse was hij een geliefde bluesmuzikant en labelbaas. Mede dankzij zijn toewijding werd de Gentse club Missy Sippy zowat het centrum van de rootsscene.

Om het leven en het werk van Tiny Legs Tim te vieren, kondigen zijn vrienden en familie vandaag een postuum album aan. Sing My Title verschijnt op 28 november, de verjaardag van Tim De Graeve. Het gaat om een dubbel-LP waarop een overzicht van Tiny Legs Tims carrière te vinden zal zijn, samen met onuitgegeven archiefmateriaal en enkele nieuwe nummers. Samen met de aankondiging werd vandaag een van die nieuwe nummers, Death Bells Ringing, uitgebracht als single.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In een persbericht wordt gemeld dat drummer Bernd Coene, in samenspraak met De Graeves familie, verantwoordelijk was voor de songselectie. ‘In eerste instantie hadden we een lijst met meer nummers omdat het opzet aanvankelijk was om van elke TLT-plaat 1 of 2 tracks te kiezen. Na overleg hebben 15 tracks de finale selectie gehaald. Veel van die nummers zijn persoonlijke favorieten van Tim. En van zijn familie. Dat viel goed samen. De selectie schept een mooi beeld van de carrière van Tiny Legs Tim en is in wezen grotendeels door Tim zelf samengesteld: het grote aandeel van de nummers stond namelijk ook op een USB stick die Tim destijds via Nasty Bartender aan de Amerikaanse artiest Nick Waterhouse liet bezorgen.’

Daarnaast zal er op 28 november ook een herdenkingsconcert plaatsvinden in de Gentse handelsbeurs, onder de naam Sing My Title: Friends & Artists celebrating Tiny Legs Tim. Die avond zullen de muzikanten die zich rond Tiny Legs Tim schaarden optreden, aangevuld met special guests als Steven Troch, Guy Verlinde en Simon Raman. De ticketverkoop is zonet van start gegaan.