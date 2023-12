Dit zijn de winnaars van Sound Track 2023

Op 9 december werden 18 artiesten (6 per provincie) gekroond tot winnaars van het live en kansenparcours van VI.BE en de livesector.

Op negen december gaven 45 finalisten het beste van zichzelf op zes verschillende locaties tegelijk: Trix in Antwerpen, Kunstencentrum Viernulvier in Oost-Vlaanderen, Ancienne Belgique in Brussel, Het Depot in Vlaams-Brabant en Cactus Muziekcentrum in Brugge. Per provincie werden drie winnaars uitgekozen, die in 2024 een jaar lang begeleid worden en allerlei kansen krijgen dankzij onder meer coaching, residenties in muziekclubs, opnametijd in professionele studio’s en een bootcamp. Daarnaast werd er tijdens elke finale ook een publieksprijs uitgereikt, goed voor duizend euro.

In Antwerpen waren het singer-songwriter Emma Hessels, popartiest Rapha en de rockgroep WASTE die zichzelf tot winnaar mochten kronen.

De rapper Madd9, producer van analoge electronica Affaire en songwriter ISE zijn de laureaten uit Limburg.

In Oost-Vlaanderen waren de gitaren duidelijk de baas. Postpunkgroep Lézard, punkband Maria Iskariot en de atmosferische rock van LIGHTSPEED wisten hier de jury te overtuigen.

Vlaams-Brabant is drie nieuwe muzikale beloftes rijker in de vorm van rapper Fred Gata, gitaargroep Pelican Dealer en kleinkunstzangeres Kaat Van Stralen.

In West-Vlaanderen waren het de hiphop van ZLDR, de jazzy surfpop van Ciggy Sunday en de experimentele synth- en metalklanken van BLOED die het meest in de smaak vielen.

Ten slotte werden ook in Brussel drie laureaten uitgekozen. Hier waren het de bezwerende songs van Dushime, de zachte r&b van Oriana Ikomo en de soulvolle nummers van Bianca Steck die de artiesten in de prijzen deden vallen.

Fred Gata uit Vlaams-Brabant en ZLDR uit West-Vlaanderen vielen trouwens twee keer in de prijzen, want zij mochten eveneens de publieksprijs mee naar huis nemen. Andere publieksfavorieten waren Bajeer, Mojo & The Kitchen Brothers, Bloodflowers en Room Service.

Hoe het de laureaten verder verloopt, zal u volgend jaar ongetwijfeld nog te horen krijgen.