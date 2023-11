Dit zijn de 45 finalisten van Sound Track 2023

De finales van het muziekconcours vinden plaats op zaterdag 9 december op zes verschillende locaties tegelijk. Bovendien geeft Knack Focus voor elke regionale finale vijf duotickets weg.

Sound Track, het live en kansenparcours van VI.BE en de livesector, is alweer aan haar derde editie toe. Nadat de vorige twee edities al laureaten als Meskerem Mees, Meltheads, Shaka Shams en Bluai opleverden, werd er dit keer op zoek gegaan naar de beloftes van 2024. Daarvoor schreven meer dan 1100 artiesten en groepen zich in, wat van Sound Track 2024 de grootste nationale muziekwedstrijd ooit maakt. Uit die gigantische hoop inschrijvingen werden nu 45 finalisten uitgekozen. Op zaterdag 9 december mogen die tijdens de finales het beste van zichzelf geven, waarna 18 winnaars gekozen worden: drie per provincie, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Die achttien winnaars zullen in 2024 een jaar lang begeleid worden en allerlei kansen krijgen dankzij onder meer coaching, residenties in muziekclubs, opnametijd in professionele studio’s en een bootcamp. Daarnaast wordt er tijdens de finales ook een publieksprijs uitgereikt, goed voor duizend euro.

Vooraleer we weten wie de gelukkigen worden, moeten de finales dus eerst plaatsvinden. We lijsten hieronder per provincie de finalisten op.

De Antwerpse finale gaat door in Trix, waar Deadbeat Larry, Emma Hessels, Imaginary Sister, Mojo & the Kitchen Brothers, Plush Baby, RAPHA, Scottie en WASTE het tegen elkaar opnemen.

In Oost-Vlaanderen stelt Kunstencentrum Viernulvier haar deuren open om de finalisten Bo-Bronsky, Jess Need Strong Boy, Kleinpunk, Lézard, LIGHTSPEED, Maria Iskariot, Room Service en The Green Mean Machine te ontvangen.

Het podium van de Ancienne Belgique vormt het decor voor de Brusselse finale. Hier zullen Bajeer, Biance Steck, Dushime, Epona, Oriana Ikomo en Sarah Espour aantreden.

De Limburgse C-Mine bereidt zich voor op de komst van Affaire, ASLOVA, Audri, Bloodflowers, ISE, Madd9, STEVE en SUNA.

Voor de Vlaams-Brabanders is het in Het Depot te Leuven te doen. Daar zullen ELES, FRED GATA, Joël Francis, Kaat Van Stralen, Maquillage, Pear Tree en Pelican Dealer het beste van zichzelf geven.

Ten slotte zal de West-Vlaamse finale doorgaan in Cactus Muziekcentrum te Brugge. Daar tekenen Arend Delabie, Bloed, Ciggy Sunday, Luigi Colzato, Structure, Timothy Fernandez, Yuma en ZLDR present.

Meer info over alle finalisten vind je op https://www.sound-track.be, waar je ook tickets voor de finales kan kopen.