dEUS zal nieuw album ‘How to replace it’ voorstellen in de Ancienne Belgique

Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2023 zal de groep rond Tom Barman optreden in de Brusselse AB, en dat met een nieuwe langspeler onder de arm.

Following sea, het vorige album van dEUS, blies dit jaar alweer tien kaarsjes uit. Binnenkort krijgt die plaat eindelijk een opvolger in de vorm van How to replace it, een nieuwe langspeler die in februari uitkomt.

Vandaag werden ook twee liveshows in de Ancienne Belgique aangekondigd. Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2023 stellen Tom Barman en kompanen de plaat live voor. Ook gitarist Mauro Pawlowski, die in 2016 de band verliet, zal van de partij zijn, gezien hij sinds juni 2022 opnieuw vast lid van de band is.

De Ancienne Belgique is bekend terrein voor de groep. In 2019 verkocht dEUS er maar liefst acht keer de zaal uit. Wie de releaseshow van How to replace it wil bijwonen, kan dus maar beter snel zijn. De ticketverkoop start op donderdag 10 november om 10u via livenation.be & abconcerts.be