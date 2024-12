De vooruitblik: dit mag je verwachten van het muziekjaar 2025

Autotune, Latijns-Amerikaanse beats en de nieuwe Lana Del Rey: ziedaar onze prognoses voor het nieuwe muziekjaar.

Lees onze volledige vooruitblik op 2025 in ons dossier.

Het voorbije jaar werd gekleurd door popsterren als Charli XCX, Sabrina Carpenter en Chappell Roan, en ook 2025 lijkt het jaar van de vrouwelijke soloartiest te worden. Op 8 januari presenteert slowcoreartiest Ethel Cain de eerste grote release van het jaar met Perverts, haar langverwachte tweede album. Met negen nummers die samen negentig minuten duren, wordt het een album voor de geduldige luisteraars. 24 januari staat dan weer in het teken van FKA Twigs die met Eusexua een ode aan gelukzalige gevoelens op de dansvloer brengt. Diezelfde dansvloer wordt geëerd op Club Shy Room 2, de op trance geïnspireerde ep van de Britse Shygirl (14.02). Oklou zal je dan eerder net buiten de club aantreffen met de intieme songs van haar nieuwe album Choke Enough (07.02). En op 21 mei brengt Lana Del Rey The Right Person Will Stay uit.



Niet alleen FKA Twigs en Shygirl, maar ook Latijns-Amerikaanse muziek zal in 2025 op dansvloeren overal ter wereld te horen zijn. Reggaeton is al enkele jaren niet meer weg te denken uit het nachtleven, en ook andere genres als baile funk winnen steeds meer terrein. The Weeknd, die op 24 januari Hurry Up Tomorrow uitbrengt, refereert naar het genre op zijn nieuwe single São Paulo en zal ongetwijfeld heel wat anderen aansteken.



Aan de andere kant van het muzikale spectrum merken we op dat de postpunkrevival ook in 2025 doorzet. Op 7 februari brengt de Engelse band Squid zijn nieuwe album Cowards uit. Een week later verschijnt Phonetics On and On van Horsegirl (het rocktrio, niet de dj). Wie zijn gitaren liever wat meer ingetogen en folky heeft, kan uitkijken naar Humanhood, de nieuwe elpee van The Weather Station (17.01). Postrockers krijgen op 24 januari dan weer The Bad Fire van het onverslijtbare Mogwai voor de kiezen. En wie zich afvraagt wat Sam Fender in godsnaam helemaal bovenaan de Werchter-affiche te zoeken heeft, krijgt op 21 februari misschien een antwoord in de vorm van People Watching.



In de (underground)hiphop zul je tenslotte nog meer kinetische, gefrituurde beats en bewerkte stemmen dan voorheen horen – de Playboi Carti-ificatie van het genre neemt grote proporties aan. 2024 stond al in het teken van rappers als OsamaSon, Che, Xaviersobased en Nettspend, allemaal amper twintig en met de ogen van de muziekindustrie op hen gericht. Specifieke albums kunnen we nog niet aanreiken, want die jonge rappers maken er een gewoonte van om pas een week of twee op voorhand hun tapes aan te kondigen. Je hoeft je niet te schamen als je je hier te oud voor voelt.