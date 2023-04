De vader van Lana Del Rey, en vier andere nepodaddy’s

Na de nepobaby is er nu ook de nepodaddy: papa’s die mee genieten van het succes van hun kroost. Een mini-overzicht.

Rob Grant

Hij noemt zichzelf ‘an accidental recording artist’, maar laat ons wel wezen: het feit dat de papa van Lana Del Rey in juni zijn debuutplaat Lost at Sea uitbrengt, heeft vermoedelijk meer te maken met zijn nageslacht dan met toeval of de kwaliteit van zijn pianoliedjes. Het is ook niet alsof hij dat probeert te verbergen. Zijn artwork lijkt een knipoog naar Norman Fucking Rockwell! Hij werkt net als Lana samen met producer Jack Antonoff. Dochterlief maakt enthousiast reclame en zingt mee op de plaat. En hij is ‘trots om de eerste nepodaddy uit de geschiedenis te zijn’. Gemiste kans om Rob Del Rey als artiestennaam te kiezen.

Alfred Lennon © Nationaal Archief

Alfred Lennon

Kwestie van Grants statement meteen te weerleggen: de pa van John Lennon probeerde in de sixties al mee te surfen op het succes van zijn zoon met het nummer That’s My Life (My Love and My Home). Meteen ook het einde van zijn muziekcarrière. Naar verluidt omdat John, die er niet mee kon lachen dat zijn vader na twee decennia afwezigheid toevallig opdook tijdens de Beatlemania, er alles aan deed om het nummer uit de charts te houden.

Lowell Brams © National

Lowell Brams

Sufjan Stevens droeg niet alleen zijn album Carrie & Lowell aan hem op, zijn stiefvader was ook medeoprichter van zijn label Asthmatic Kitty, werkte geregeld samen met Stevens en deed dienst als muzikale mentor. Drie jaar geleden brachten ze samen de plaat Aporia uit, ‘een synthese van hun gedeelde geschiedenis’ geïnspireerd door Enya en Blade Runner.

Charles en Catherine Scorsese © National

Charles en Catherine Scorsese

Ook wel bekend als de favoriete figuranten van Martin Scorsese. Catherine en Charles kregen zo vaak een cameo in de films van hun zoon dat ze uiteindelijk ook door niet-familieleden werden gecast. Bovengemiddeld vaak als ‘Italiaanse moeder’ (Goodfellas, Casino, Taxi Driver), ‘toevallige klant’ (Moonstruck, Cape Fear) en ‘bejaarde stamgast’ (After Hours, The Godfather Part III).

Dennis Graham © National

Dennis Graham

Technisch gezien is Drake de nepobaby van de familie, aangezien papa Dennis op zijn achttiende al drumde bij Jerry Lee Lewis. Het valt evenwel moeilijk te ontkennen dat de man een revival kreeg dankzij zijn zoon. In 2016 debuteerde hij als besnorde zanger met Kinda Crazy, een zwoel r&b-nummer met nogal veel mist en jonge vrouwen in de bijbehorende videoclip. Weet u meteen ook van wie Drake zijn dad moves heeft.