Arcade Fire-frontman Win Butler beschuldigd van seksueel wangedrag

Via de muziekwebsite Pitchfork zijn vier personen naar voor getreden die Win Butler, frontman van de indierockgroep Arcade Fire, van grensoverschrijdend gedrag beschuldigen. In een reactie aan diezelfde site beweert Butler dat al zijn gedrag met wederzijdse toestemming is gebeurd.

In uitgebreide getuigenissen beschrijven vier mensen, drie vrouwen en een non-binair persoon, hoe Butler zich ongepast gedroeg. De drie vrouwen waren allemaal grote fans van Arcade Fire, waarop Butler zijn machtspositie zou misbruikt hebben om een ongepaste relatie op te bouwen, allemaal in de periode tussen 2016 en 2020. De non-binaire persoon beweert dat Butler hen in 2015 meermaals seksueel misbruikt zou hebben. De volledige, gedetailleerde getuigenissen kan u op Pitchfork lezen.

Butler, die een open huwelijk heeft met zijn vrouw en mede Arcade Fire-muzikante Regine Chassagne, schrijft in een reactie dat hij niemand zonder toestemming zou hebben aangeraakt. Wel biedt hij zijn verontschuldigingen aan bij iedereen die hij met zijn gedrag gekwetst kan hebben. In zijn statement verwijst hij naar zijn problemen met depressie en drankmisbruik waar hij in die periode mee worstelde, en belooft hij aan zichzelf te werken. Zijn volledige statement kan u eveneens op Pitchfork lezen.

Eerder dit jaar bracht Arcade Fire het album We uit, de de groep op 12 september live in het Sportpaleis komt voorstellen. De recente beschuldigingen tegen Butler hebben voorlopig nog geen effect op de tourdata van Arcade Fire.