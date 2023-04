Joke Emmers als sprekende zonnebloem en Evelien Bosmans als ramptoerist Woody Allen: zó gek is ‘Woody’

Woodman – het collectief van Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens, Matthias Meersman, Tanya Zabarylo – vroeg regisseur Bas Teeken om hen doorheen een stuk over Woody Allen te loodsen. Het resultaat: heerlijk geschift maar wat te losgeslagen theater.

‘Aha! Dat is die heerlijke keukenscène uit Woody Allens Vicky Cristina Barcelona met de geweldige Scarlett Johansson en Penelope Cruz!’, denk je halverwege een scène tussen Thomas Janssens, Evelien Bosmans en Tanya Zabarylo. Dan zie je dat niet iedereen dit herkent. En dat niet iedereen dat extra shot kijkplezier krijgt. Dát is de weke plek van het spelersfeest Woody.

(c) Zjuul Devens

Joke Emmers – een van de leden van het Antwerpse collectief Woodman – vertelde aan Knack Focus over Woody. De vijf willen aan de slag met het oeuvre van Woody Allen maar beseffen dat dit na de beschuldigingen van Allens stiefdochter aan zijn adres niet vanzelfsprekend is. Ze doen het. Met dank aan Bas Teeken. Ze verpakken alle twijfels over Allen in één geweldige, paniekerige uitroep van Evelien Bosmans: ‘Gaan wij Woody Allen spelen?!’ Voilà. Punt gemaakt.

Er worden nog meer statements gemaakt. Woody start tijdens een receptie die voorafgaat aan het stuk Vincents Vuur. Tussen slokken schuimwijn door wordt het hart gelucht. Ook dat is typisch Allen: focus op jezelf als maker. ‘Het zijn geen evidente tijden om een job uit te oefenen die verbeelding boven nut plaatst’, stelt Emmers, met een fake Ensorbeeldje in de hand. Andere kwesties die Woodman aanraakt tijdens de receptie: hoe gek is het als een gynaecoloog een 3D-print van jouw vagina aan de muur wil hangen? Of: staan de wijnglazen niet een millimeter te veel naar rechts? Wie fronst bij dit alles. Dat is exact wat je ook als toeschouwer doet.

(c) Zjuul Devens

De verwarring én het jolijt worden pas echt groot wanneer het stuk Vincents Vuur start. De acteurs spurten naar de rekken vol kostuums die langs de kant van de scène staan. Party!

Zabarylo en Meersman spelen een geweldige haat/liefde-scène tussen een koppel (Allen-alert!), vinden een oor en worden zo naar het leven van een getormenteerde Vincent Van Gogh (Thomas Janssens op z’n grappigst) gekatapulteerd. De zonnebloemen van Vincent Van Gogh (ook gespot in Allens Midnight in Paris) nemen het woord, met dank aan een florissante Joke Emmers. Er zijn veel onderlinge vibraties die al kussend bedwongen worden. Een marsmannetje (Allen-alert!) met een carnavalswinkelverslaving komt op bezoek… Wie opnieuw fronst: dat is de bedoeling.

Woody is een feest waarin vijf fantastische acteurs het spelen vieren. Ze laten je schateren, slikken én fronsen. Want soms heb je geen idee waar je naar staart.

Woody is een feest waarin vijf fantastische acteurs het spelen vieren. Ze laten je schateren, slikken én fronsen. Want soms heb je geen idee waar je naar staart. De bende stoeit heerlijk met Allens oeuvre. Maar, de link tussen dat materiaal en hun spel is niet voor iedereen herkenbaar. Zo blijft een betekenislaag verstopt. Om optimaal van de plezante Woody-chaos te genieten, moet je begrijpen waarin die chaos wortelt. Daar laat regisseur Bas Teeken een kans liggen.