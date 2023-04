Actrice Joke Emmers: ‘’Woody’ gaat niet over Woody Allen’

Onder meer Joke Emmers speelt in Woody een door de New Yorkse regisseur geïnspireerde ode aan ploeterende dertigers en romantiek.

Woodman is de bende die Joke Emmers, Evelien Bosmans, Thomas Janssens, Matthias Meersman en Tanya Zabarylo sinds 2014 vormen. ‘We zochten een bestaand stuk en lazen zowat alle stukken voor vijf spelers. Woody Allens Central Park West overtuigde direct. Het is een heerlijk gevat geschreven stuk. De personages worstelen met de dagelijkse sleur, de liefde en hun verlangen naar passie. Herkenbaar! Maar toen vroegen we ons af of we dit stuk mochten spelen. Allens stiefdochter Dylan Farrow beschuldigde hem in 2014 van misbruik. Moet je briljante kunst negeren omdat de kunstenaar van iets beschuldigd wordt? Moeilijke vraag. Ikzelf vind van niet. In dit geval ook deels omdat Allen nooit veroordeeld is. Maar er waren vijf meningen. We werden het niet eens. Dus bestelden we een nieuwe tekst bij iemand die ons én het werk van Allen goed kent: Bas Teeken.’

Weet Allen dat?

Joke Emmers: We hebben overwogen hem te spreken. Maar Woody gaat niet over Allen. Het is een ode aan de romantiek. Toen ik het mijn tante vertelde, zei ze: ‘Hè? Zo’n cynische, oude zak!’ (lacht) Dat klopt. Maar zijn liefdesscènes, bijvoorbeeld uit zijn films Husbands and Wives of Vicky Cristina Barcelona, verraden een romantische ziel.

Bas verweeft scènes uit Allens oeuvre tot een verhaal over vijf acteurs. Die vijf zijn uitvergrote versies van onszelf. Evelien is dus nóg chaotischer en Thomas is nóg meer met de boekhouding bezig. Tijdens een personeelsfeest in een hangar luchten ze hun hart over dertiger-zijn. Ze staan niet meer onbezonnen in het leven. Ze moeten hard werken voor wat centen. Nu, het wordt geen politiek toneel. Het wordt een echte Woodmanvoorstelling vol humor en romantiek. Iedereen kan plezier beleven aan ons stuk.

Je won onlangs een Ensor voor je bijrol in de tv-serie Billie vs Benjamin. Wanneer kaap jij – en niet ‘de vamp’ – eens de hoofdrol én de bijhorende Ensor weg? Of een Oscar?

Emmers: Een Oscar? Geef me twintig jaar. Ik heb iets nodig om naar te streven. (lacht) Er verandert wat. Je hoeft al geen supermodel meer te zijn om het te maken als filmster of popicoon. Ook de casting voor hoofdrollen evolueert. In Vlaanderen gaat het wat trager. Maar je kunt ook zélf wat doen. Ik heb een idee gepitcht. Als het nodige geld gevonden is, vertel ik meer.