De dansers van Opera Ballet Vlaanderen tonen hun virtuositeit in ‘New Ballet Mécanique / Half Life’

New Ballet Mécanique / Half Life is een balletavond waar het ensemble van Opera Ballet Vlaanderen twee bijzonder ingenieuze stukken danst. Vooral Half Life beklijft omdat het méér toont dan virtuositeit.

New Ballet Mécanique (* *) is een nieuwe choreografie van de Amerikaanse danser/choreograaf Richard Siegal, in samenwerking met installatie- en geluidskunstenaar Zimoun. De scenografie ‘opent’ de voorstelling. Groene ballen – elk aan een lang, elastisch touw – stuiteren gecontroleerd op en neer. Het is een intrigerend beeld. Alsof je naar een stuiterende kosmos kijkt.

Wanneer alle toeschouwers netjes zitten, maakt ‘de kosmos’ plaats voor de dansers. Die bewegen even gecontroleerd als de ballen. Met een strakke mimiek, in sobere kostuums voeren ze afgemeten choreografieën uit. Solo’s, ingetogen duetten, uitgekiende groepschoreografieën al stoeiend met kartondozen: alles wordt haast ‘machinaal’ uitgevoerd. Dat is ook de drijfveer van choreograaf Siegal.

De perfect uitgevoerde bewegingen van de dansers communiceren weinig meer dan dat: wij zijn dansmachines die perfect werk kunnen verrichten…

De soundtrack waarop dit gebeurd is even machinaal. Met dank aan een reeks olievaten op de scène. Die vaten maken een ruisend effect door een klein toestel dat op elk deksel is gemonteerd. Tegen die achtergrond van ruisend geluid tonen de dansers van Opera Ballet Vlaanderen nogmaals dat ze qua techniek tot de wereldklasse behoren. Maar hun perfect uitgevoerde bewegingen communiceren weinig meer dan dat: wij zijn dansmachines die perfect werk kunnen verrichten te midden ballen, ruisende olievaten en kartondozen…

Na de pauze laat de Israëlische choreografe en danseres Sharon Eyal haar Half Life (* * * * ) op het publiek los. Wat een wereld van verschil met New Ballet Mécanique. Ook deze choreografie zet voluit in op technische virtuositeit. Maar tegelijk spatten de emoties van de scène. De achttien dansers bewegen als een kleine, compacte cluster over de scène. Een van de ballerina’s leidt. De basisbeweging: ter plaatse stappen en meebewegen met de armen. De dansers dragen genderneutrale doorzichtige kostuums in teer tule.

Ze stappen op de bijna oorverdovende technobeat – net een hartslag – van Ori Lichtik. Die imposante soundtrack is de leidraad van deze hitsige ‘wandeling’ waar aantrekkingskracht vertaald wordt naar pulserende borstkassen, lijven die schuin uit de groep schieten of euforisch uitgestrekte handen.

Half Life heeft wat New Ballet Mécanique mist: emotie die de dans optilt tot méér dan dansante virtuositeit. Na afloop veert het publiek recht terwijl de dansers amper nog rechtop kunnen blijven staan van pure uitputting.

New Ballet Mécanique / Half Life van Opera Ballet Vlaanderen speelt van 24 tot 31 oktober in Opera Ballet Gent en op 7 december in Concertgebouw Brugge. operaballet.be