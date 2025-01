De vooruitblik: dit mag je verwachten van het theaterjaar 2025

U hoeft niet langer naar een club om even aan de werkelijkheid te ontsnappen. In 2025 brengen theatermakers voorstellingen vol delirium.

Lees onze volledige vooruitblik op 2025 in ons dossier.

Het begint in mei tijdens het Kunstenfestivaldesarts, waar de voorstelling Delirium (1) van Miet Warlop in première gaat. De beeldend kunstenares en theatermaakster beschrijft delirium als het beleven van een roesachtige droom of een reis. Met typische Warlop-attributen – denk aan dansende tafels, zingende haarkappen, vliegende verfwolken – neemt ze u in Delirium mee naar een wereld van extase.

Op datzelfde festival stelt choreografe Mette Ingvartsen haar Delirious Night voor. Zij jaagt negen performers en een muzikant het podium op om een extatisch feestje te bouwen.

Delirious Night

Eveneens in mei presenteert theaterbelofte Lieselot Siddiki, een van de breinen achter Up Your Ass, haar nieuwe stuk. The Truthful vertrekt vanuit Siddiki’s ervaringen met haar ‘Muslim turned Christian’-oom Nasir Siddiki én met de rodeocommunity van Oklahoma. Siddiki roept in haar stuk de energie van de stierenrijders op. Hulp krijgt ze van violiste Elisabeth Klinck wier muziek de toeschouwer lijfelijk zal raken. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben.

U hoeft niet tot mei te wachten om uw winterdip weg te spoelen. Muziektheater Transparant presenteert begin februari de ‘haaropera’ Mystica waarin drie circusartiesten aan hun paardenstaart en al zingend over het toneel slingeren. En in maart laat Michiel Vandevelde een bende acrobaten en muzikanten los in het bezwerende Out of Hands.

The Truthful © Clara Hermans

Een even grote trip wordt Arme tante Danni, de solo van de immer geestige én ontroerende Janne Desmet. Wie even goed weet hoe een publiek te verrukken, is Wim Willaert. De acteur – onder meer bekend als oom Pol in Nonkels – speelt een show die zwalpt tussen comedy, musical en tragikomedie.

Wie naar nóg meer extase snakt, raden we graag Gorges Ocloo’s zogenaamde afropera The Grief of Red Granny aan met de impressionante sopraan Nobulumko Mngxekeza-Nziramasanga. Of trakteer uzelf op deze guilty pleasures: Bes tof van Urbanus en Stany Crets’ deurenkomedie Stilte aub! met onder meer Jonas Van Geel in de hoofdrol.