De balans: dit zijn de beste 5 games van 2023 tot nu toe

5) Dead Space (PS5, Xbox X, pc)

Weer opvallend veel uitstekende remakes van oude klassiekers (Resident Evil 4, Metroid Prime) het voorbije half jaar, maar het meest enthousiast waren wij over Dead Space, dat na vijftien jaar eindelijk de status kreeg die het verdient. De Alien van de gamewereld.

4) Dredge (Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, pc)

De sferigste indiegame van 2023. Dredge begint als een vissimulator waarin je met een aftandse boot de oceaan moet verkennen, maar al snel blijkt dat er onder het wateroppervlak iets vreemds aan de hand is.

3) Humanity (PlayStation, pc)

Een verrassend verslavend puzzelspel waarin je een lange rij mensen richting het licht moet loodsen. Denk Lemmings met een existentiële twist.

2) Resident Evil Village VR (PlayStation VR2)

De beste game-ervaring die de nieuwe generatie VR te bieden had. Pas als je met een zaklamp in de linkerhand en een pistool in de rechterhand door een donkere kamer schuifelt, besef je hoe eng virtuele realiteit écht kan zijn.

1) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

Kon niet ontbreken. Zes jaar geleden vond Breath of the Wild de openworldgame heruit, opvolger Tears of the Kingdom doet dat gewoon nog eens opnieuw. De tijd terugspelen, een luchtballon fabriceren of je eigen champignonnenzwaard assembleren: geen spel vond ooit beter de balans tussen intuïtieve, elegante gameplay en totale vrijheid.