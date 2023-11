Drie vragen aan Benny Baudewyns: ‘Stel dat de Russen naar Brussel waren getrokken’

Benny Baudewyns is schrijver van Het Buchinsky-Incident, een alternatieve geschiedenis waarin de Russen in 1945 tot in Brussel geraakt waren. Vakwerk waarin de auteur zijn eigen Koude Oorlog tastbaar maakt.

Waar kwam de vonk vandaan die aan de basis lag van dit boek?

Benny Baudewyns: Zoals al mijn romans is ook deze klein begonnen, met een spionagefilm die in het verdeelde Berlijn speelde. Stel dat de Russen op het einde van de oorlog verder naar het Westen hadden kunnen trekken, naar Brussel bijvoorbeeld, dan hadden wij met de gebakken peren gezeten. Het was een zot idee waar ik iets mee moest doen. Een tweede element was een documentaire die ik op National Geographic zag over het vakantiepark dat de nazi’s bouwden op Rügen, een eiland in de Oostzee, maar dat ze door de oorlog nooit in gebruik hebben genomen. In het meer dan vier kilometer lange gebouw zouden 20.000 arbeiders van het zeezicht kunnen genieten. Ik zag meteen een groots epos voor me, zoals mijn grote literaire helden het geschreven zouden hebben. Als jeugdige lezer was ik gek op de boeken van Alistair MacLean, die onder meer het verfilmde The Guns of Navarone schreef. Later werd ik een fan van de internationale intriges van Robert Ludlum en de thrillers en historische romans van Ken Follett.

Ik schrijf zonder plan. Ik wist alleen dat het IJzeren Gordijn door België zou lopen.

Je laat de lezer constant twijfelen: is dit echt gebeurd of verzint Baudewyns het? Hoe plezant was dat spelen met feit en fictie?

Baudewyns: Heel plezant. Ik schrijf zonder plan. Zo blijft alles spontaan, en dat vind ik belangrijk. Ik wist alleen dat het IJzeren Gordijn door België zou lopen en dat de finale op Rügen zou spelen. De moord op het meisje leek me een mooie haak om verschillende verhaallijnen aan op te hangen. De bekende personages, zoals Laurel en Hardy, zijn er in de loop van het schrijfproces bij gekomen. Zij zorgden voor de momenten waarin ik me echt kon verkneukelen. Wernher von Braun bood me dan weer de kans om onderhuids kritiek te leveren op de wijze waarop de geallieerden nazikopstukken met bruikbare kennis zonder enige scrupules inlijfden en voor zichzelf aan het werk zetten. Het geval-von Braun is natuurlijk een van de bekendste, omdat hij het Amerikaanse ruimtevaartprogramma een enorme boost gaf, maar zoals hem waren er velen.

Ben je al met iets nieuws bezig?

Baudewyns: Ik ben in 2020 aan Het Buchinsky-incident begonnen. Na anderhalf jaar was het klaar en wilde niemand het uitgeven omdat het veel te dik was. Behalve Storyland, dat ook mijn volgende boek, dat er in januari al aankomt, zal uitgeven. Hert zal in Moldavië spelen, een buurland van Oekraïne. Dat laatste land is volledig veroverd door de Russen, waarna ze ook Moldavië binnenvallen. Alweer alternatieve geschiedenis dus.