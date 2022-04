Rick Verheye en Jelle De Beule hebben de halve cast en crew van De anderhalvemetershow naar het diepe West-Vlaanderen verhuisd voor een reeks over de drie broers Persyn en een verdwaalde Kameroense vluchteling. De rijke Willy (Verheye), de onder de sloef liggende pantoffelheld Luc (De Beule) en eenzaat Pol (Wim Willaert) roesten samen vast op dezelfde lap grond die al generaties lang ‘in de familie’ is, tot op een dag een voormalige pennenvriend van Lucs dochter aan de deur staat: Kameroener Innocent (nieuwkomer Blaise Afonso) heeft van de familie Persyn zo vaak te horen gekregen dat hij ‘altijd welkom’ was, dat hij besloten heeft hen op hun woord te nemen. Dat het West-Vlaamse onbehagen bij alles wat zonevreemd is in Nonkels vermakelijke humor zal opleveren, valt nauwelijks te betwijfelen. Verheye en De Beule hebben de lach aan hun gat hangen en geven samen twee keer zo veel vonken. Ze schreven de reeks net als De anderhalvemetershow samen met Neveneffect Koen De Poorter. En eerlijk: bent u De Beule ooit al eens tegengekomen, voor of achter de schermen, in iets wat minder dan gewoon goed was? Maar een echte West-Vlaamse Luc, dát hadden we hem nog niet zien spelen.

Vanaf vrijdag 29/4, Streamz