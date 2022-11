Guillermo del Toro’s Pinocchio ****

Zo overbodig Disney’s live-actionremake van de animatieklassieker Pinocchio was, zo verrijkend is Guillermo del Toro’s versie. De regisseur van The Shape of Water heeft jaren geleurd om zijn kijk op het sprookje te mogen geven. Het resultaat is donkerder, maar daardoor ook aangrijpender. Kapot door het verlies van zijn zoon kapt Geppetto een jongetje uit een houtblok. Een fee blaast de pop leven in, maar het wonder voelt even onnatuurlijk aan als het monster van dokter Frankenstein. Pinocchio worstelt met de verwachtingen van zijn vader. Gehoorzaamheid en autoritarisme zijn zijn ding niet en dat in een Italië dat alsmaar dieper wegzinkt in Mussolini’s fascisme. Na een vliegende start stokt het tempo en niet elke song van componist Alexandre Desplat is memorabel. Maar perfectie is zo veel enger dan imperfectie, zo geeft de Pinocchio in Del Toro warmhartig mee.

Guillermo del Toro (nu in de bioscoop, vanaf 9.12 ook op Netflix)