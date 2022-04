Wanneer slaat de liefde voor je kind om in verlammende angst? Dat onderzoekt Hilde Van Mieghem in deze derde reeks van Als je eens wist. Na kindermishandeling en partnergeweld stelt ze nu scherp op oudermishandeling. Officieel is deze vorm van intrafamiliaal geweld onbestaande. Omdat wie fysiek, psychisch, seksueel of economisch misbruikt wordt door het eigen nageslacht zwijgt, gevangen tussen torenhoge schaamte en grenzeloze liefde? In drie afleveringen zoekt Van Mieghem naar oorzaken en gevolgen. Daarvoor schakelt ze de hulp in van experts als Peter Adriaenssens en laat ze verschillende getuigen aan het woord. Vooral anoniem. Het bleek immers enorm moeilijk om slachtoffers te vinden die openlijk hun verhaal wilden doen.

Dinsdag 3/5, 21.20, Canvas