Zwitserse openbare omroep verwijdert films van Depardieu (voorlopig) uit catalogus

De Zwitserse openbare omroep RTS heeft films waarin de Franse acteur Gérard Depardieu een hoofdrol speelt uit de catalogus gehaald. Dat heeft een woordvoerder zondag gemeld.

‘Na de meest recente onthullingen over Depardieu vermijdt RTS films uit te zenden waarin hij een van de hoofdrollen speelt. Eén à twee films zijn zo tijdens deze feestperiode aan de kant geschoven’, aldus de woordvoerder.

‘Als we aanvoelen dat het publiek geschaad kan worden door een oeuvre of een persoonlijkheid dan schrappen we die uit onze programmatie’, klinkt het voorts.

De woordvoerder voegt er nog aan toe dat het om een ‘pragmatische keuze gaat, die zal worden herbekeken in functie van de situatie en met respect voor de gerechtelijke procedure’.

Gérard Depardieu bevindt zich in het oog van de storm nadat begin december een documentaire werd vertoond op de Franse zender France 2. Daarin maakte de Franse filmster verscheidene obscene en beledigende opmerkingen tegenover vrouwen. De acteur wordt door verschillende vrouwen aangeklaagd wegens aanranding of verkrachting, maar ontkent alle aantijgingen.