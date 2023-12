Al meer dan 2.500 artiesten ondertekenden reactie op steunbetuiging voor Depardieu

Gérard Depardieu blijft de gemoederen beroeren in Frankrijk. Nadat begin deze week een zestigtal beroemdheden uit de culturele sector, onder wie ook Benoit Poelvoorde, het “lynchen” van de acteur aan de kaak gesteld had in een artikel in Le Figaro, werd er een tegenoffensief (“contre-tribune”) gelanceerd door het collectief ‘Cerveaux non disponibles’. Dat collectief publiceerde een tekst op de Franse nieuwssite Mediapart, die ondertussen al door 2.500 artiesten, onder meer ook de Belgische zangeres Angèle, werd ondertekend.

De acteur wordt door verschillende vrouwen aangeklaagd wegens aanranding of verkrachting, maar ontkent alle aantijgingen. Ook de Franse president Emmanuel Macron moeide zich al in het debat: volgens hem is Depardieu het slachtoffer van “een klopjacht”. Het collectief stelt nu dat het artikel in Le Figaro en de uitspraken van Macron niet alleen de slachtoffers van Depardieu in het gezicht spugen, maar alle slachtoffers van seksistisch en seksueel geweld. “Het is een sinistere en perfecte illustratie van de wereld zoals die vroeger was, die weigert om dingen te veranderen”, voegt het eraan toe.

Intussen hebben verschillende ondertekenaars van de orginele steunbrief zich al gedistantieerd, waaronder Carole Bouquet, Nadine Trintignant en Gérard Darmon. Achter het initiatief zat namelijk een vrijwel onbekende acteur, Yannis Ezziadi, columnist voor het ultraconservatieve tijdschrift Causeur én een goede vriend van Julie Depardieu, de dochter van de acteur.