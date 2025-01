De Belgische coproductie Emilia Pérez, over een Mexicaanse transgender drugsbaron, heeft 13 Oscarnominaties in de wacht gesleept. Dat is een record voor een niet-Engelstalige film. De Spaanstalige musical van de Franse regisseur Jacques Audiard werd gecoproduceerd door Les films du Fleuve, het productiehuis van de Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne.

De film over een Mexicaanse transgender drugsbaron is onder meer genomineerd voor ‘Beste film’, ‘Beste internationale film’, ‘Beste actrice’ (Karla Sofía Gascón), ‘Beste vrouwelijke bijrol’ (Zoe Saldaña) en ‘Beste regisseur’.



Ook Wicked en The Brutalist doen het goed, met elk 10 nominaties. Wicked is net als Emilia Pérez een musical, met de Amerikaanse popster Ariana Grande en de Britse actrice en zangeres Cynthia Erivo. Beiden werden genomineerd, respectievelijk in de categorie ‘Beste vrouwelijke bijrol’ en ‘Beste vrouwelijke hoofdrol’.

The Brutalist, de kroniek over het leven van de Joods-Hongaarse architect László Tóth, gespeeld door Adrien Brody, die na de holocaust met zijn vrouw (Felicity Jones) naar de VS emigreert, kan ook rekenen op 10 nominaties, onder meer voor beste hoofdrol.



Andere films met veel oscarnominaties zijn A Complete Unknown (8), Conclave (8), Anora (6), Dune: Part Two (5), The Substance (5) en Nosferatu (4).

Geen Belgische film in de categorie Beste Internationale Film dit jaar. Julie Zwijgt van Leonardo Van Dijl slaagde er midden december niet in de shortlist te halen.

Normaal gezien zouden de Oscarnominaties op 17 januari bekendgemaakt worden, maar de verwoestende bosbranden die Los Angeles en omgeving de voorbije weken hebben geteisterd, zorgden voor uitstel. Ongeveer 60 procent van de 10.000 stemgerechtigde leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences woont in LA. Om de getroffenen tegemoet te komen, verlengde de Academy de stemtermijn met vijf dagen.

De 97ste editie van de Oscarceremonie vindt plaats op 2 maart in het Dolby Theatre in Hollywood. Gastheer van dienst is talkshowhost Conan O’Brien. Het is de eerste keer dat de 61-jarige comedian de uitreiking presenteert.