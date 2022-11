Lukas Dhonts ‘Close’ genomineerd voor British Independent Film Award

Close van Lukas Dhont is één van de vijf genomineerden voor een British Independent Film Award (BIFA). Dat maakte de organisatie vrijdag bekend. De film schrijft hiermee geschiedenis: voor het eerst maakt een Belgische productie kans op een BIFA. Close loopt sinds deze week in zowel België, Nederland als Frankrijk.

De uitreiking van de British Independent Film Awards (BIFA) is een initiatief dat sinds 1998 Britse onafhankelijke films en filmtalent viert, ondersteunt en promoot. De prijzen worden gezien als de onafhankelijke tegenhangers van de BAFTA’s. Op zondag 4 december worden de prijzen uitgereikt. De film neemt het in de Best International Independent Film categorie op tegen All The Beauty And The Bloodshed, Decision To Leave, Everything Everywhere All At Once en The Worst Person In The World.

Close ging eerder deze week in première in zowel België, Nederland als Frankrijk, begeleid door lovende kritieken. De eerste bezoekerscijfers tonen alvast een meer dan overtuigende start, waarbij hij bij ons ook stevig bijdraagt tot het nooit eerder vertoonde marktaandeel van 60 procent dat de Vlaamse films dezer dagen samen aan de lokale box office voor zich opeisen.

Op internationaal vlak heeft Close ook al tal van prijzen op zak. Naast de overwinning met de Grand Prix in Cannes, waren er ook prijzen op o.a. het Hamptons Film Festival, het Chicago International Film Festival, het Haifa Film Festival , Cinefest Mikolc in Hongarije, het Europees Filmfestival, het Sydney Film Festival, Film Fest Hamburg en het Norwegian International Film Festival in Haugesund.

Daarnaast is Close de Belgische inzending voor de Oscars, is het ook genomineerd voor de European University Film Award en staat de film op de shortlist voor de European Film Awards.