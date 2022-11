Al de lofzangen voor Lukas Dhonts Oscarkanshebber ‘Close’ zijn geen spat overdreven

Close

Dhont dacht er aanvankelijk aan om de film ‘We Two Boys Together Clinging’ te noemen, naar het gelijknamige schilderij van popartkunstenaar David Hockney, dat op zijn beurt geïnspireerd was op een gedicht van Walt Whitman, over de nabijheid tussen twee jongens.

Deels geïnspireerd op Deep Secrets (2013) van de Amerikaanse professor psychologie Niobe Way. Die volgde 100 jongens tussen 13 en 18 en merkte dat die, naarmate ze ouder werden, almaar terughoudender werden ten aanzien van hun mannelijke vrienden en in het delen van hun emoties. Dhont: ‘Dat boek heeft me geholpen om in te zien dat ik als jonge gay niet de enige was die moeite had met vriendschap en intimiteit.’

Eden Dambrine, de blonde knul die Léo vertolkt, zit op dezelfde Antwerpse balletschool als Victor Polster, die in Girl de ballerina met het verkeerde lichaam incarneerde. Dhont sprak Dambrine nochtans toevallig aan op de trein. Hij vond zijn expressieve gezicht perfect passen bij het personage van Léo.

Al verkocht aan meer dan 100 landen. In de States zal Close verdeeld worden door A24, het onafhankelijke productie- en distributiebedrijf dat eerder scoorde met films van Barry Jenkins (Moonlight), Andrea Arnold (American Honey), Robert Eggers (The Lighthouse) en co., wat de kansen op Oscarnominaties aanzienlijk verhoogt.

De allerlaatste filmproductie van Dirk Impens, die ook al Dhonts succesvolle debuut Girl produceerde en alle Vlaamse films van Felix van Groeningen. Coproducent is Michiel Dhont, de jongere broer van Lukas, met wie hij inmiddels een eigen bedrijf heeft opgericht en voortaan zijn projecten zal ontwikkelen.