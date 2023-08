Koeweit verbiedt ‘Barbie’ wegens ‘openbare zedenschennis’

Barbie, de filmkaskraker van regisseur Greta Gerwig, komt niet in de zalen in Koeweit. De film wordt verboden wegens ‘openbare zedenschennis’, zo hebben de autoriteiten van de zeer conservatieve Golfstaat donderdag laten weten.

Verscheidene grote Amerikaanse producties worden de voorbije maanden met het nodige wenkbrauwgefrons ontvangen in het Midden-Oosten. Reden is de groeiende zichtbaarheid van homoseksuelen en transgenders in Hollywood.

In Koeweit luidt het dat Barbie een schending inhoudt van ‘de openbare zeden, de openbare orde en de tradities door de invoering van buitenlandse ideeën in de samenleving.’ Het comité voor filmcensuur, dat verbonden is met het ministerie van Media, zegt alvorens tot een verbod te zijn overgegaan, de schrapping van een aantal ‘obscene scènes’ te hebben gevraagd die ‘onaanvaardbaar gedrag aanmoedigen.’ Om welke passages het gaat, werd niet verduidelijkt.

Ook in Libanon, nochtans één van de meest liberale landen van het Midden-Oosten, heeft de minister van Cultuur een verbod gevraagd op “Barbie” in de bioscoopzalen.

Koeweit heeft bovendien al Talk to Me in de ban geslagen, een Australische horrorfilm met Zoé Terakes in de hoofdrol. Terakes is een transgenderacteur die zich identificeert als non-binair. De film zelf bevat nochtans geen expliciete verwijzing naar de LGBTQI+-beweging.