Vlaamse speelfilm Rebel valt in de prijzen op Philadelphia Film Festival

De film Rebel van Adil & Bilall heeft op het Philadelphia Film Festival de prijs voor Best Narrative Feature gewonnen. Dat laat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zaterdag weten. De film beleefde in Philadelphia zijn Amerikaanse première in het programma Sight & Soundtrack. Rebel is sinds 5 oktober in de Belgische zalen te zien.

In de jury van de Narrative Feature-competitie van het Philadelphia Film Festival zetelden onder anderen filmjournalist Jen Yamoto, acteur Noah Segan (Knives Out) en Emmy-genomineerd monteur Vera Drew (Who Is America?). Naast Rebel was ook Cannes-winnaar Close van Lukas Dhont geselecteerd voor het Amerikaanse filmfestival.

De film gaat over de dertienjarige Marokkaanse jongen Nassim, die na de dood van zijn vader op zoek is naar een eigen identiteit. Zijn moeder Leila probeert hem angstvallig weg te houden van zijn oudere broer Karim, een lokale dealer en gangster.

Rebel is de eerste Vlaamse speelfilm van Adil & Bilall sinds Patser (2018). In de tussentijd was het regisseursduo voornamelijk in Hollywood actief, waar ze Bad Boys for Life (2020) met Will Smith en Martin Lawrence regisseerden, net als twee episodes van de tv-serie Ms. Marvel (2022).