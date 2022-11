Marrakech is smoor op Tilda Swinton en Iraanse film

Het Marrakech International Film Festival heeft zichzelf na twee afgelaste edities weer op de atlas gezet met een plejade aan sterren. De hoofdprijs, de Étoile d’Or, ging naar het Iraanse ‘A Tale of Shemroon’.

‘Cinema toont ons wie we zijn, in onze heerlijke diversiteit. Cinema weerspiegelt onze verlangens, onze mislukkingen, onze triomfen en onze dromen. Lange leve cinema en lange leven verschil.’ Met die mooie woorden rondde Tilda Swinton de negentiende editie van Marrakech International Film Festival toepasselijk af.

Tijdens een hommage werd de Schotse ‘de David Bowie van de cinema’ genoemd door Ruben Östlund die dit jaar de Gouden Palm won met ‘Triangle of Sadness’. De actrice uit ‘The French Dispatch’, ‘Dr. Strange’ en ‘We need to talk about Kevin’ was is Marrakech voor een hommage én de presentatie van ‘The Eternal Daughter’, de nieuwste film van het Brits groot talent Joanna Hogg.

Tilda Swinton. © Getty

Swinton was lang niet de enige grote naam die zich graag liet onderdompelen in de eeuwenoude cultuurstad aan de rand van de Agafay-woestijn en het Atlasgebergte. Ook Jeremy Irons, Jim Jarmusch, Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Paul Schrader en James Gray lieten zich verleiden.

Swinton zette de diversiteit terecht in de verf. De competitie die is voorbehouden voor de eerste of tweede film van een regisseur, bestond uit veertien films uit veertien verschillende landen.

Smeulend drama, Iraanse vrouwen

Juryvoorzitter Paolo Sorrentino en medejuryleden als Vanessa Kirby, Diane Kruger en Tahar Rahim kenden de Étoile d’Or voor beste film uiteindelijk toe aan het Iraanse ‘A Tale of Shemroon’. Dit smeulend drama observeert twee broers die er ondanks een sterk verschillende persoonlijkheid onvoorwaardelijke voor elkaar zijn op de moeilijke momenten. Debuterend regisseur Emad Aleebrahim Dehkordi droeg de prijs geëmotioneerd op ‘aan alle Iraanse vrouwen en de jonge generatie die haar leven waagt voor de vrijheid.’ Een verwijzing naar het protest dat eind september in Iran losbrak nadat de 22-jarige Mahsa Amini was doodgeslagen door de zedenpolitie.

Oscar

‘A Tale of Shemroon’ kaapte de hoofdprijs weg voor de neus van topfavoriet ‘Le Bleu du Caftan’. Deze droevige, sensuele, genuanceerde film schets een driehoeksverhouding tussen een doodzieke vrouw, haar echtgenoot en diens discipel met interesse in het eeuwenoude kleermakersambacht. Scenariste en regisseuse Maryam Touzani raakt zo het taboe rond homoseksualiteit in een medina aan. De Marokkaanse bevestigt het goeds dat over haar is geschreven na ‘Adam’. ‘Le Bleu du Caftan’ is de Marokkaanse inzending voor de Oscars. Sorrentino’s jury kende haar de juryprijs toe, ex-aequo met ‘Alma Viva’ van de Portugese Cristèle Alves Meira.

Festival International du film de Marrakech 11>19.11