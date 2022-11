Marrakech-filmfestival verwelkomt meer grote namen dan alle Belgische festivals samen

Het Filmfestival van Marrakech maakt een sterke comeback na twee pandemie-jaren.

Met Pinocchio van Guillermo del Toro opent de 19de editie van het Festival International du film de Marrakech. Het populaire festival dat enerzijds de Afrikaanse en Arabische cinema in de schijnwerpers plaatst en anderzijds de grote internationaal gevierde filmmakers naar Marokko haalt, kon de voorbij twee jaar niet fysiek doorgaan omwille van een pandemie. Blijkbaar heeft dat het verlangen van de filmroyalty flink aangewakkerd om het feest eens bij te wonen en de mythische stad te verkennen. Want de gastenlijst is indrukwekkend.

Om in de souks in de eeuwenoude medina te verdwalen tussen marktkramers, vertellers, dansers, magiërs, slangenbezweerders en leerlooiers zullen Jeremy Irons, Jim Jarmusch, Asghar Farhadi, Julia Ducournau, Ruben Östlund, Julie Delpy, Sharon Stone, Marion Cotillard, Virginie Efira en Léos Carax net iets meer tijd hebben dan Oscar Isaac, Vanessa Kirby, Diane Kruger, Susanne Bier, Justin Kurzel en Tahar Rahim. Die moeten namelijk onder voorzitterschap van La Grande Bellezza-regisseur Paolo Sorrentino veertien competitiefilms bekijken om de beste te kunnen belonen met de Étoile d’Or.

Actrice Tilda Swinton, Bollywood-ster Ranveer Singh, de Marokkaanse schrijfster en cineaste Farida Benlyazid en de Amerikaanse regisseur James Gray krijgen een hommage. Swinton (The Eternal Daughter) en Gray (Armageddon Time) zullen er hun nieuwste film voorstellen net als Neil Jordan (Marlowe) en Paul Schrader (Master Gardener). Een line-up waar de meeste festivalorganisatoren alleen maar van kunnen dromen.

Festival International du film de Marrakech 11>19.11