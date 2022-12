‘Close’ van Lukas Dhont op shortlist voor de Oscars

De Belgische Oscarinzending, ‘Close’ van Lukas Dhont, blijft in de running voor een Oscar. Samen met 14 andere films heeft ‘Close’ de shortlist gehaald in de categorie Beste internationale speelfilm, die woensdagavond (Belgische tijd) werd bekendgemaakt door de Academy. Dat melden het VAF en distributeur Lumière. Over een dikke maand, op 24 januari, wordt duidelijk of ‘Close’ het ook tot de finale shortlist van vijf genomineerden schopt.

De film is sinds begin november in de Benelux te zien. In België lokte het verhaal van de hechte vriendschap tussen twee 13-jarige jongens intussen al bijna 200.000 mensen naar de zalen. Andere genomineerden zijn, onder meer, ‘All Quiet on the Western Front’ (van de Duitser Edward Berger) en ‘Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths’, van de Mexicaan Alejandro González Iñárritu.

Dit voorjaar werd ‘Close’ in Cannes al bekroond met de Grand Prix du Jury. Intussen was Dhonts film ook al te zien op tientallen internationale filmfestivals en won hij nog verschillende andere prijzen. Alle leden van de Academy kunnen nu uit de lijst van vijftien films de vijf films kiezen die zullen strijden om de prijs voor beste internationale speelfilm.

De laatste Belgische speelfilm die een Oscar-nominatie kon veroveren, was ‘The Broken Circle Breakdown’, in 2013. Eerder slaagden ook ‘Rundskop’, ‘Iedereen beroemd!’ en ‘Daens’ daar ook al in. De korte animatiefilm ‘Een Griekse tragedie’ van Nicole Van Goethem (1985) is tot op vandaag de enige titel die een Oscar ooit mee naar België mocht nemen.