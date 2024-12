De vooruitblik: dit mag je verwachten van het filmjaar 2025

Onderwatersmurfen, Paddington in Peru en een gay romance van Daniel Craig: zowel voor cinefielen als popcornkijkers wordt 2025 een mooi jaar.

Lees onze volledige vooruitblik op 2025 in ons dossier.

Wat het komende filmjaar brengt qua tops en flops weet niemand. Wel zijn er enkele trends zo helder als de spiegel van Snow White, Disneys nieuwste poging om klassiekers wakker te kussen met moderne moraal. Zo blijft nostalgie een lucratief verkoopargument, domineren franchises en wordt de kloof tussen arthouse en commercieel smaller. Al zien we Apichatpong Weerasethakul zich nog niet snel wagen aan een Superman–reboot, in tegenstelling tot James Gunn die er straks mee uitpakt.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De blockbusters beloven alvast – wat anders? – spektakel. Paddington trekt in zijn derde filmavontuur richting Peru. Tom Cruise trotseert tuimelpertes en een kapotte meniscus in Mission: Impossible – The Final Reckoning. Hondsdolle zombies en Aaron Taylor-Johnson bijten van zich af in 28 Years Later, met opnieuw Danny Boyle in de regiestoel. En Ana de Armas trekt haar spitzen aan voor Ballerina, een John Wick-spin-off met net zoveel kogels als pirouettes.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Verder hoopt Steven Soderbergh met de hulp van Cate Blanchett en Michael Fassbender nog eens een hit te scoren met de spionagethriller Black Bag. Er is de racefilm F1 van Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) waarin Brad Pitt de grid betreedt om Fast & Furious in de prak te rijden. En dan moet James Cameron de box office nog opnieuw aan diggelen knallen met Avatar 3: Fire and Ash. Tenzij het publiek het tegen december gehad heeft met diens digitaal opgefokte onderwatersmurfen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ook voor cinefielen wordt 2025 een topjaar. Zoals steeds wordt het eerste kwartaal gevuld met Oscarfavorieten die eerder op festivals in première gingen. Er is Queer van Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) waarin Daniel Craig een gay romance beleeft. In Halina Reijns kinky thriller Babygirl mag Nicole Kidman haar ‘basic instincts’ botvieren met een jonge minnaar. In zijn eerste Engelstalige langspeler The Room Next Door mediteert Pedro Almodóvar over euthanasie, met Tilda Swinton en Julianne Moore in de hoofdrollen. En dan is er nog The Brutalist van Brady Corbet, een ambitieus epos met Adrien Brody als een Hongaarse architect met een Amerikaanse droom.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Verder is het uitkijken naar gloednieuwe titels van gevierde filmauteurs. Bong Joon-ho volgt Parasite op met Mickey 17, een existentiële scifitrip met Robert Pattinson. Yorgos Lanthimos wordt in Cannes of Venetië verwacht met Bugonia met zijn muze Emma Stone in de hoofdrol. In Materialists beleven Dakota Johnson, Chris Evans en Pedro Pascal een menage à trois in een regie van Celine Song (Past Lives). En dan is er nog Paul Thomas Anderson. Hij kon voor The Battle of Baktan Cross – voorlopige titel – zowel Leonardo DiCaprio als Sean Penn strikken. There will be blood! Onder andere.