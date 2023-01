‘Close’ van Lukas Dhont genomineerd voor Oscar beste buitenlandse film

Close, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont, is genomineerd voor een Oscar in de categorie beste buitenlandse film. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Close neemt het op tegen Argentina, 1985 (Argentinië), All Quiet on the Western Front (Duitsland), The Quiet Girl (Ierland) en EO (Polen).

De meer dan 9.500 leden van de Academy konden tot 17 januari hun stem uitbrengen. Ze konden kiezen uit een lijst van vijftien films, die eerder was samengesteld.

De 95ste edtie van de Oscars vindt plaats op 12 maart.

Dit voorjaar werd Close in Cannes bekroond met de Grand Prix du Jury. Intussen was de film over een hechte vriendschap tussen twee 13-jarige jongens ook al te zien op tientallen internationale filmfestivals en won hij nog verschillende andere prijzen. De nominatie voor een Golden Globe kon de film in januari dan weer niet verzilveren, voor de BAFTA’s werd hij niet genomineerd.

In 2018 was de Dhonts debuutlangspeelfilm ‘Girl’ ook al de Belgische inzending voor de Oscars, maar hij haalde toen de shortlist niet.