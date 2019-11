Honderden kunstenaars en artiesten, onder wie veel bekende namen als Koen Wauters, Natalia en Niels Destadsbader, richten zich in een nieuwe open brief tot Jan Jambon en zijn viceminister-presidenten naar aanleiding van de besparingen in de cultuursector: 'We betreuren dan ook dat we meteen bij de start van deze nieuwe Vlaamse Regering door een pijnlijke beslissing getroffen worden zonder overleg met de sector.'

Twee weken geleden kondigde bevoegd minister Jan Jambon aan dat hij 6 procent van de subsidies voor cultuur wil wegsnijden. De N-VA'er wil de grote huizen, zoals de Ancienne Belgique en Vooruit, 'slechts' 3 procent laten besparen, terwijl hij de projectsubsidies met 60 procent wil verlagen. Een beslissing die voor beroering zorgde en blijft zorgen in de kunstensector. Veel artiesten zijn van mening dat Jambon door drastisch te snijden in de projectsubsidies een vruchtbare bodem voor beginnende kunstenaars drooglegt.

Vorige week verzamelde de cultuursector al verzamelen in de Beursschouwburg, enkele dagen later volgde een protest in de buurt van het Vlaams Parlement, waar toen de commissie cultuur aan de gang was. Enkele bekende acteurs, zoals Tom Van Dyck en Marijke Pinoy, woonden die vergadering ook bij.

Nu lanceert een nog veel groter peloton aan kunstenaars, bekend en minder bekend, een open brief. In totaal steunen zo'n 400 artiesten, vooral muzikanten, de tekst. Daarbij zitten gerenommeerde jazzmusici als Michel Bisceglia en Lander Gyselinck, maar ook populaire artiesten als Niels Destadsbader, Natalia, Koen Wauters en Bart Peeters. Ook regisseur Lukas Dhont, komiek William Boeva, schrijver Jeroen Olyslaegers en acteurs Marie Vinck, Charlotte Vandermeersch, Koen De Bouw en Tine Embrechts hebben de brief ondertekend.

De ondertekenaars maken zich naar eigen zeggen zorgen over 'een groeiende vorm van polarisatie' en vragen zich af 'waar de joie de vivre in onze samenleving gebleven is'. Ze willen de 'toenemende perceptie' tegenspreken dat de creatieve sector 'buiten de samenleving' staat en 'in een ivoren toren' woont. 'De totaalsom van onze verscheidenheid en diversiteit is wat de Vlaamse identiteit van onze sector zo sterk en boeiend maakt: cultuur gaat van Clouseau tot Wim Henderickx, van Wim Vandekeybus tot Sterren op de dansvloer, van The Broken Circle Breakdown tot FC De Kampioenen.'

Het staat nu al vast dat de open brief niet de laatste actie van de cultuursector zal zijn. Vorige week dienden de vakbonden een stakingsaanzegging in, die mogelijke acties van cultuurhuizen en -makers juridisch dekt. Op 28 november, wanneer de besparingen voor de cultuursector in het Vlaams Parlement worden besproken, worden er ook protesten verwacht, net als op 5 december, wanneer de medewerkers van de VRT van zich willen laten horen. Ook zij krijgen namelijk besparingen te slikken.

Lees hieronder de integrale open brief.