Tv-tip van de dag: Lost Highway, de briljant verontrustende thriller van David Lynch

'I'm deranged', jammert David Bowie in de gelijknamige song waarmee Lost Highway opent, terwijl de door koplampen opgelichte strepen van een tweebaansweg voorbijflitsen. Langzaam afglijden naar de waanzin is ook het lot van jazzsaxofonist Fred Madison (Bill Pullman), het hoofdpersonage van deze desorentiërende klassieker van David Lynch uit 1997.

Eén zinnetje volstaat om Freds mentale achteruitgang in gang te zetten. Wanneer er 's morgens wordt aangebeld aan zijn Californische villa - trouwens een huis van David Lynch zelf -, zegt een stem door de intercom: 'Dick Laurent is dead.' Wanneer Fred vervolgens door het raam over de straat uitkijkt, ziet hij niemand. De dreiging wordt nog een stuk groter wanneer Fred en zijn vrouw Renee (Patricia Arquette) elke dag een VHS-tape ontvangen die duidelijk maakt dat iemand 's nachts hun woning binnendringt om hen te filmen terwijl ze slapen. Bovendien krijgt Fred last van waanbeelden waarin ene Mystery Man hem achtervolgt. Uiteindelijk wordt hij zelfs beschuldigd van de moord op zijn Renee, maar in de gevangenis transformeert hij plots in de automecanicien Pete (Balthazar Getty) die, zodra hij weer op vrije voeten is, een relatie begint met het gangsterliefje Alicia (alweer Arquette, dit keer met blonde haren) dat hem meesleurt in een spiraal van geweld en terreur.

Lynch schreef het script van Lost Highway samen met Barry Gifford, de auteur van Wild at Heart, een boek dat de vreemde snuiter eerder al verfilmde. Op de openingsbladzijde van dat scenario omschrijft Lynch deze 21st century noir horror film als een aanschouwelijk onderzoek van een parallelle identiteitscrisis. Dat wordt duidelijk in het tweede deel, waarin de tweede versie van Arquette verliefd wordt op de stoere mecanicien Pete. Het versterkt alleen maar het raadselachtige karakter van deze mysteriethriller, waarin eerst kil en vervolgens flamboyant geëxperimenterd wordt met de archetypen van de Hollywoodnoir.

Is dit nu een film over het vrouwelijke verlangen, zoals Lynch' volgende thriller Mulholland Drive? Of is het toch een mindfuck over de natuurlijke obsessies van de man? Lost Highway laat zich gelukkig niet snel ontcijferen en Lynch geeft de verontrustende sfeer briljant weer, al dan niet met behulp van de puik gekozen muziek (van huiscomponist Angelo Badalamenti, Nine Inch Nails en Marilyn Manson tot Lou Reed - This Magic Moment! - en Rammstein).