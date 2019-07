Met de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding in zicht, haalt Canvas de met vier Oscars bekroonde The right stuff vanonder het stof.

Volgende week is het vijftig jaar geleden dat een mens een stap op de maan zette. Het succes van die missie is voor een groot stuk te danken aan de Mercury Seven, zeven straaljagerpiloten die in 1959 klaargestoomd werden om de eerste Amerikaanse astronauten te worden.

Tom Wolfe schreef een monumentaal boek over dat Amerikaanse ruimtevaartprogramma, en zag zijn heldenepos op straffe wijze verfilmd door Philip Kaufman.

Zijn met vier Oscars bekroonde kroniek uit 1983 telt geweldige vertolkingen van onder meer Sam Shepard, Ed Harris en Dennis Quaid en is een opwindend eerbetoon aan de ruimtewedloop. The Right Stuff is zelfs ronduit fordiaans door zijn mythologische kijk op de branie en de moed van de zeven jonge vechtersbazen.