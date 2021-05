Soms besef je pas dat je iets gemist hebt als het terug is. Neem nu In Treatment, dat na een hiaat van elf jaar alsnog een vierde seizoen krijgt, volgens het beproefde recept van (meestal) twee acteurs per aflevering, één goed gesprek en nul poespas.

Voor wie de reeks in de tussentijd vergeten is: In Treatment is gebaseerd op een Israëlisch format en speelt zich af in de praktijk van een psychotherapeut. Elke episode is opgebouwd uit een conversatie tussen die therapeut en een van zijn vaste patiënten, op zo'n manier dat stukje bij beetje hun problemen, trauma's en levensverhaal komen bloot te liggen. Niet alleen die van de patiënten, maar ook die van de therapeut, die tussen 2008 en 2010 gespeeld werd door Gabriel Byrne. Paul Weston is voor veel fans nog altijd de ultieme rol van de Ierse acteur. Een kijkcijferkanon is In Treatment nooit geweest, maar doe een kleine rondvraag en u zult merken dat het voor zowat iedereen die de serie wél gezien heeft een bijzondere reeks was. Vandaag brengt HBO ze terug met nieuwe patiënten én een nieuwe therapeut - in het begin van de eerste aflevering zien we Paul Weston heel even terug in een foto op het dressoir van Dr. Brooke Lawrence. Verder werd er aan het concept weinig gesleuteld, maar voor een serie die zo hard op haar hoofdpersonage leunt, is dat al voldoende om van een reboot te spreken. Ook al omdat Uzo Aduba, die u misschien kent van haar prijswinnende rol als Crazy Eyes in Orange Is the New Black, het laken helemaal naar zich toetrekt. Haar Brooke is rustig, innemend, empathisch en meedogenloos als het moet. De verschillende manier waarop ze in de eerste en tweede episode met de kwetsbare jonge verpleger Euladio en de witteboordencrimineel Colin omgaat, staat natuurlijk ook in het script, maar je weet meteen dat de casting perfect was. Uzo Aduba noemt Brooke Lawrence in een interview met Time Magazine haar 'eerste rol die ik 's avonds mee naar huis nam'. De actrice verloor afgelopen november haar moeder aan kanker en bezoekt sinds kort zelf een therapeut. Iets wat de oude Aduba voor zichzelf had gehouden, maar In Treatment heeft haar doen inzien dat ze mensen kan helpen door haar eigen zwakheden niet te verbergen. 'Misschien kan ik hen er op die manier toe bewegen om hun eigen problemen aan te pakken. Mijn privacy is belangrijk, maar delen is ook heel erg nodig.'