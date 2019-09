3 star star star star star

Het nieuwe tv-programma 'Weg van het meesterwerk' van Thomas Vanderveken kon onze tv-recensente maar matig bekoren. 'Het gaat aan een rotvaart'.

'Schitterend schilderij, nee, echt schitterend.' In het Cleveland Museum of Art kijkt Thomas Vanderveken van een gepaste afstand naar Diana en haar nimfen maken zich klaar voor de jacht, een schilderij van Peter Paul Rubens. Dat het een schitterend schilderij is, zal hij een paar keer herhalen. Zelf kijk ik er vanaf de sofa eerst wat ongeïnteresseerd naar. Een vrouw in het rood op de voorgrond, een geile faun die zijn tong in de mond van een nimf op de achtergrond duwt, de nodige blote borsten en tersluikse blikken van een paar andere nimfen aan de andere kant. Vanderveken mompelt iets over MeToo. Ook dat helpt niet om mijn aanvankelijke weerstand te doorbreken.

