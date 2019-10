Tienerreeks wtFOCK doet wat de rest niet kan: jongeren bereiken met Vlaamse tv

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Hoe een tienerreeks 450.000 Vlaamse jongeren aan zich wist te binden, de talk of the town op de speelplaats werd en in één moeite toonde dat je jongeren wél nog met televisie kunt bereiken. En dat allemaal zonder dat u het doorhad.

'Binnen enkele dagen' begint wtFock aan zijn derde seizoen. 'Binnen enkele dagen', want Ils Neuts en Rutger Beckers hebben liever niet dat we de precieze datum meedelen, ook al circuleert die ondertussen al op het internet. Neuts is hoofd entertainment bij Telenet, Beckers producent bij Sputnik, het productiehuis dat samen Telenet en SBS wtFock maakt.

