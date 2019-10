De Vlaamse onlineserie wtFOCK is populairder dan Riverdale en Pretty Little Liars. Dat zegt producent Telenet op basis van eigen onderzoek. 28 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar zou het tweede seizoen hebben gevolgd. Straf, omdat de makers er net een erezaak van maakten om nauwelijks promo te voeren.

28 procent van de Vlaamse jongeren volgt wtFock, de jongerenserie van Telenet. Dat is het opvallendste cijfer uit het onderzoek dat het bedrijf liet uitvoeren bij 2666 mensen tussen 15 en 34 jaar. Om u een idee te geven wat dat betekent: binnen die groep respondenten kijken of keken er meer mensen naar Friends (39 procent) en Game of Thrones (33 procent), maar minder naar internationale hits als Sex Education (28 procent), Riverdale (26 procent), Pretty Little Liars (24%) en You (16 procent). Hetzelfde verhaal als het gaat om louter series kennen: Friends (76 procent van de ondervraagden kent het) en GoT (73 procent) op kop, wtFock (63 procent) mee op het podium en de rest daarachter met 55 procent of minder.

Voor wie nog nooit van de reeks hoorde: het is een Vlaamse variant op Skam, een tienerreeks van de Noorse publieke omroep NRK die daar vier seizoenen liep furore maakte met verhalen recht uit de leefwereld van Noorse jongeren over onder meer racisme, seks en naaktfoto's. Om de scenario's geloofwaardig te maken, interviewden de makers massa's jongeren, iets wat ze bij wtFock ook deden.

Net zoals Skam was wtFock aanvankelijk niet te volgen op een klassieke zender - later volgden wel herhalingen op Vier en Vijf - maar online in een soortement realtimescènes. Speelde een scène zich af tijdens de middagpauze, dan verscheen het fragment - qua duur doorgaans tussen de dertig seconden en de vijf minuten - ook dán online. Ondertussen leefde de reeks voort op Instagram en Snapchat, waar de personages zich als echte mensen gedroegen en zo ook interageerden met de fans. Aan het einde van de week verscheen een compilatie van de verschillende scènes voor wie alles liever in één keer zag. Ter info: in Vlaanderen volgt de helft van de kijkerswtFockin real time, de andere helft bekijkt de compilaties.

Influencers en stoepkrijt

Dat Telenet net nu met 'kijkcijfers' komt, is niet toevallig. Binnen enkele dagen begint namelijk het derde seizoen van wtFOCK. Wanneer het exact van start gaat, mag niemand weten. Het zegt veel over hoe Telenet en productiehuis Sputnik het afgelopen jaar zieltjes wonnen voor de reeks: stapje voor stapje en zonder grote reclamecampagnes in kranten of magazines.

'In de weken voor wtFock van start ging hebben we een paar clips en trailers online gezet en die filmpjes via Facebook en Instagram bij tieners gepusht', vertelt Ils Neuts, hoofd entertainment van Telenet, deze week in Knack Focus. 'We hebben ook met influencers gewerkt en sommige personages in hun posts laten opduiken. Er is een kleine campagne geweest met stoepkrijt in Antwerpen [...] En de rest was simpel word of mouth.'

Dat verklaart waarom slechts 42 procent van de 26- tot 34-jarigen wtFOCK kent tegenover 72 procent van de tieners die deelnamen aan het onderzoek. Tegelijk tonen diezelfde cijfers aan die aanpak heeft gewerkt: een kwart van de respondenten zegt wtFOCK via vrienden of familie te kennen, 24 procent via een tv-spot en 19 procent via Instagram, waar het account van de serie op het moment van schrijven bijna 99.000 volgers heeft.

Ook de personages hebben trouwens hun eigen Instagramaccounts - 81 procent van de kijkers volgt er daar minstens eentje van -, waarop ze posten hoe ze naar concerten gaan of tweedehandskledij kopen. Wat de acteurs dan ook in het echte leven doen. 'Als pakweg het personage Zoë zegt dat ze die avond naar een concert van Angèle gaat, dan laten we haar in het echte leven ook naar dat concert gaan en foto's op Instagram posten', vertelt Neuts. Rutger Beckers van Sputnik vult aan: 'Skamdeed dat al tot op zekere hoogte, maar metwtFOCKzijn we daar inderdaad nog verder in gegaan.'

Knack Focus sprak als eerste medium in Vlaanderen met de makers van wtFock. Lees het hele verhaal vanaf dinsdagnamiddag op KnackFocus.be en vanaf woensdag in de nieuwe Knack Focus.

Het is niet dat we geen aandacht wilden voor wtFock. We wilden gewoon dat jongeren de reeks zelf konden ontdekken. Het moest iets van hen zijn.

'Binnen enkele dagen' begint wtFock aan zijn derde seizoen.