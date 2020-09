Streamz, de Vlaamse streamingdienst met content van onder meer VTM en VRT, gaat vandaag/maandag officieel van start. Over het aantal abonnees wordt nog niet gecommuniceerd, maar Streamz vertrekt alleszins met de meer dan 400.000 klanten van Play van Telenet.

Streamz gaat van start met een basisprijs van 11,95 euro per maand. Voor 8 euro extra is er een aanbod met extra films.

Abonnees van Play of Play More van Telenet krijgen automatisch toegang tot Streamz. Play verdwijnt bij die operatie, maar Play More blijft wel bestaan, omdat het naast 'Streamz Plus' nog een aantal extra themakanalen in de aanbieding heeft.

Ook Proximus-klanten hebben toegang tot Streamz.

Dit najaar komen er elf nieuwe Vlaamse series naar het platform. Vijf daarvan zijn beschikbaar bij de start: 'De Bende van Jan de Lichte', 'Fair Trade', 'Cold Courage', 'Baantjer' en 'Black-Out'. Al verloopt die lancering niet volledig vlekkeloos, want de eerste twee waren maandagvoormiddag nog niet te bekijken via de Telenet-decoder. Intussen zijn de problemen opgelost.

Volgens Telenet deden de problemen zich enkel voor bij klanten die via de Telenet-decoder kijken. 'Wie via streamz.be keek, kreeg geen foutmelding', aldus Isabelle Geeraerts.

Daarnaast krijgt Streamz de titels van het Amerikaanse HBO op hetzelfde moment als waarop ze in de VS worden uitgezonden. HBO lanceert in verschillende landen momenteel haar eigen streamingdienst, maar dat zou in Vlaanderen niet aan de orde zijn. 'We hebben met HBO jarenlang een goed partnerschap opgebouwd', zei Peter Vindevogel, ceo van Streamz, bij de voorstelling. 'Als ze andere wegen hadden willen op gaan, was dat al lang mogelijk geweest.'

Er zal op de streamingdienst ook worden geëxperimenteerd met andere genres, zoals docu's en 'guilty pleasure'. Zo volgde Eric Goens de dj's Dimitri Vegas en Like Mike voor een docureeks. Als dergelijke genres aanslaan, komt er meer.

