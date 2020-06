Na meer dan twintig jaar stopt Lefto met zijn radioshow op Studio Brussel. Het is tijd voor iets nieuws, zegt hij aan Red Bull Elektropedia.

Sinds 1999 cureert dj en radiomaker Lefto (44) het zondagavondslot op Studio Brussel. Hij begon er zijn radiocarrière met het hiphopprogramma The Hop. Toen de 'gouden jaren van de hiphop' - halverwege de jaren 2000 - voorbij waren, kreeg hij van de radiozender carte blanche. De show werd omgedoopt tot 'Lefto' en bracht alles van rap en jazz tot house en bossa nova.

In de vroege jaren 2000 was het werk van Lefto baanbrekend. Stéphane Lallemand (echt naam) draaide genres die toen amper airplay kregen. 'Niets was te raar', vertelt hij aan Red Bull Elektropedia. Hij mixte de nummers zelf en nodigde gasten uit voor open mics en MC battles. Zo haalde Lefto onder meer Flying Lotus en Rejjie Snow naar de studio. Dat leverde hem in 2016 en 2017 een Red Bull Elektropedia Award voor beste radio op.

Maar Lefto heeft al even het gevoel dat hij niet meer vooruit kan bij Studio Brussel: 'Er waren een paar teleurstellingen. Het radiostation had meer aandacht aan de weekendshows kunnen geven. De ziel van de zender is zoek. Vroeger lagen er overal stapels muziekbladen, platen en cd's. Ik neem muziek, de cultuur en geschiedenis ervan heel serieus en begon het uitwisselen van nieuwe ideeën te missen.'

Kiosk Radio

'Toen Duyster (het populaire radioprogramma van Ayco Duyster and Eppo Janssens dat dit najaar een comeback maakt, nvdr.) verdween in 2015, werden we verplaatst naar het slot van 22 uur. Dat zorgde voor minder luisteraars, minder interactiviteit en minder 'exposure' in het algemeen. Om budgettaire redenen, konden we ook geen livesessies meer organiseren.' Dus besloot Lefto om de handdoek in de ring te gooien. 'Ik ga graag vooruit, stilstaan is geen optie.'

Lefto neemt afscheid van Studio Brussel, maar niet van radio. De show van 28 juni wordt de laatste op de zender, maar vanaf 5 juli werkt hij elke zondagavond voor Kiosk Radio. 'Ik houd nooit op met radio maken. Muziek promoten blijft mijn belangrijkste doel, meer nog dan zelf optreden.'

Luisteraars kunnen hem op zondagavond live aan het werk zien in de houten hut van Kiosk Radio in het Brusselse Warandepark. 'Ik ondersteun Kiosk Radio al van bij het begin. Ze doen veel voor de stad, voor Belgische dj's, alternatieve artiesten en onze muziekindustrie.' Verder host Lefto shows op Worldwide FM en Rinse France. Hij brengt begin juli muziek uit met Gentse rapper Spreej.

