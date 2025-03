Een beknopte tijdlijn van de controverse rond ‘Snow White’

Wie is de controversieelste van het land? Werkelijk alles aan Disneys Snow White draaide uit in een pr-nachtmerrie.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2021: De casting

Toen in 2021 aangekondigd werd dat Rachel Zegler, een actrice met Latijns-Amerikaanse roots, Sneeuwwitje zou vertolken, waren de reacties uit conservatieve hoek even voorspelbaar als deprimerend. Zegler had zich net kunnen bewijzen in Steven Spielbergs West Side Story, maar de nochtans volwassen critici bleken vooral wakker te liggen van het feit dat Sneewwitje niet, euh, wit was. Nog venijniger werd de kritiek toen Zegler beweerde dat het origineel uit 1937 ‘vreselijk gedateerd’ was op het vlak van genderrollen. Dat is, afgaande op de vurige reacties, iets zeer radicaals om te zeggen over een film die uitkwam nog vóór vrouwen in België algemeen stemrecht kregen.

2022: Dinklage’ kritiek

Het probleem van deze 21e-eeuwse herwerking wordt al snel duidelijk: werkelijk iederéén heeft een mening over hoe je een verhaal moderniseert rond een prinses die gezelschap vindt bij zeven dwergen, sterft, en vervolgens wakker gekust wordt door een prins die haar niet eens kent. Ook Peter Dinklage, een acteur met dwerggroei, vroeg zich in een podcast af of het verhaal nog van deze tijd is. ‘Ik schrok dat Disney zo trots was om een Latijns-Amerikaanse actrice te casten, maar wel nog steeds dat fucking achterhaalde verhaal wil vertellen over zeven dwergen die in een grot wonen.’ Disney reageerde in een statement dat ze kiezen voor een andere aanpak en zullen overleggen met de dwerggroei-gemeenschap.

2023: De anti-wokefilm

Het debat escaleerde nog wanneer Rachel Zegler aan Variety vertelde dat ‘Sneeuwwitje niet droomt over de ware liefde, maar over de leider die ze kan worden.’ Daarmee stuitte ze het Amerikaanse mediabedrijf The Daily Wire zo tegen de borst dat zij hun eigen versie aankondigden, Snow White and the Evil Queen, met de conservatieve YouTuber Brett Cooper in de titelrol. Enige kanttekening: Cooper raakte sindsdien in onmin met The Daily Wire, waardoor de toekomst van dit anti-wokesprookje hoogst onzeker lijkt.

2024: Het Gaza-debat

Een ruzie tussen de hoofdrolspelers van Snow White maakt de pr-nachtmerrie compleet. Gal Gadot, de Israëlische actrice die de boze heks vertolkt, veroorzaakt ophef met pro-Israëlische Instagramposts, terwijl Rachel Zegler net pro-Palestijnse content deelt. Nadat Zegler in november alle Trumpstemmers ‘geen rust’ toewenst, ijveren nu ook MAGA-aanhangers voor een boycot.

En toen moest de trailer nog komen. Sinds Disney van Botje een levenloze vis maakte in The Little Mermaid, weten we dat hun remakes al eens het terrein van het unheimliche betreden. Toch zijn de computergeanimeerde dwergen veruit het onrustwekkendste dat de liveactionfabriek al voortbracht. Nu zelfs kinderen het in hun broek zullen doen, is de vraag wie er wel nog op deze remake zit te wachten.