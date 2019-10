Lefto, al 20 jaar op Studio Brussel: 'Ja, Belg zijn is een handicap in het buitenland'

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Hij viert dit jaar twintig jaar in de nationale ether en mag sinds vorige week ook labelbaas aan zijn al uitgebreide cv toevoegen. Lefto, uw hoeder van vaderlandse hiphop, jazz en aanverwanten. 'Ja, Belg zijn is een handicap in het buitenland. So be it.'

© WOUTER VAN VAERENBERGH

'Het houdt gewoon niet op. De comments blijven maar komen!' Trots toont Lefto ons op zijn smartphone zijn Facebookpagina, enkele uren nadat hij zijn platenlabel Royale Records officieel heeft gelanceerd. Van over de hele wereld - van Knokke over Sydney tot Detroit - stromen felicitaties en likes van dj's, radiomakers, labelbazen en muzikanten binnen, van Renaat Vandepapeliere, stichter van R&S Records, Brihang en de Italiaanse producer Clap! Clap! over jazzdrummer Makaya McCraven, undergroundrapper Homeboy Sandman en de New Yorkse draaitafellegende Stretch Armstrong, tot Khruangbin-bassiste Laura Lee en Pascal Smet, de SP.A-politicus met wie Lefto soms van gedachten wisselt over het culturele reilen en zeilen in de hoofdstad. 'Toch een mooi netwerk, nee?' grijnst hij.

