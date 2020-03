Blijf in uw kot!, Café Quarantaine,...: het zijn maar enkele van de nieuwe programma's van DPG Media en VRT. De Vlaamse media wringen zich in bochten om de kijker aan zich te binden in coronatijden.

#samentegencorona: onder die hashtag wil DPG Media (VTM, CAZ, CAZ 2, Q2, Vitaya , VTM Kids, QMusic, Joe & Willy) mensen steunen die in quarantaine zitten. Met het nieuwe programma Blijf in uw kot! bijvoorbeeld: een samenwerking tussen VTM en QMusic, vanaf nu elke dag van 9u tot 12u te zien op VTM en VTM Go. Het is livetelevisie die op corona-wijze gebracht wordt: vanuit een 'kot' en met onbemande camera's. Woordvoerster Sara Vercauteren: 'Blijf in uw kot! biedt meer infotainment overdag. Ook onze radiozenders doen extra inspanningen om mensen op een goede manier door deze crisis te loodsen. Er is dus sprake van andere én extra programma's. Het aanbod zal in de toekomst verder uitbreiden.'

Ook bij VRT (Eén, Canvas, Ketnet, Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM, Klara) wijzigt de programmatie. Er worden bijvoorbeeld extra documentaires ingepland op Canvas. Zo is er op donderdag 19 maart de documentaire Virus hunters, over virussen die van dier op mens overgaan. Zoals het coronavirus, dus. Diezelfde avond speelt ook muziekdocumentaire: John & Yoko: Above us only Sky.

Op Studio Brussel is er deze week van 18u tot 22u Café Quarantaine: een show met livemuziek, verzoeknummers en toogpraat, klinkt het. Ook op Facebook kunt u de optredens bekijken via een livestream. Radio 2 zendt het programma Beste Burenuit, hartverwarmende verhalen en solidariteit staan er centraal.

Op Eén wordt onder andere de programmaweek met specials van Durf te vragen, Factcheckers, Buurman, wat doet u nu? en A day to remember , dat normaal in de week van 13 april te zien was, verschoven naar het najaar. Net zoals de speciale programmaweek van Dagelijkse kost en Vandaag. De nieuwe data worden later bekend gemaakt.

Nog nooit zoveel kijkers

VTM Kids houdt de kinderen die nu niet meer naar school kunnen bezig. Vercauteren: 'De programmatie van VTM Kids blijft hetzelfde. Kinderen kijken naar VTM Kids om zich te ontspannen. En dat moet ook absoluut kunnen in deze periode. VRT neemt op dat vlak de educatieve rol op zich.' Dat doet de VRT door educatief materiaal aan te bieden via haar televisie- en radiokanalen. Zo zijn er elke dag van 8u30 tot 10u educatieve programma's op Eén, gemaakt voor kinderen uit de lagere school . Het tijdsblok van 10u tot 12u is dan weer gereserveerd voor jongeren, met bijvoorbeeld herhalingen van De Klas. Ook de VRT zorgt voor ontspanning: de jongste doelgroep kan elke dag om 8u30 naar Ketnet Cinema kijken. Zo speelt de zender in op ouders die thuis werken, en zich op die manier even rustig kunnen concentreren.

Niet alleen de programmatie verandert. De coronacrisis heeft ook invloed op de nieuwsprogramma's van DPG Media en VRT. Zo geeft VTM Nieuws nu elke avond om 22u30 een update.Volgens Vercauteren worden de nieuwsprogramma's van DPG Media nu heel goed bekeken. Op Eén was er afgelopen zondag een extra lang nieuwsbulletin.

Bovendien zaten er op zondagavond 15 maart, tussen 19u en 22u30, in totaal maar liefst 2,8 miljoen kijkers voor het scherm. Sinds 30 december 2005 keken er niet meer zoveel landgenoten naar Vlaamse televisie.

Ook Telenet en Proximus zorgen deze dagen voor extra ontspanning. Zo zijn er bij Telenet nog tot 3 april, gratis films en series te zien op kanaal 11 én in de TV-theek. Proximus geeft haar tv-klanten nog tot en met 31 maart, toegang tot de kanalen 'movies en 'series'.

Niet allemaal rozengeur en maneschijn

Of er door deze coronacrisis ook sprake is van meer concurrentie tussen de zenders? Vercauteren zegt alvast van niet: 'Integendeel, op dit moment werken we samen met de VRT. In overleg hebben we de opnames van Thuis en Familie stopgezet. We hebben gedeelde belangen: hoe ga je om met lopende producties, bijvoorbeeld. Op dit moment is het dus #samentegencorona.'

Maar zeker niet alles is rozengeur en maneschijn. Door de coronacrisis moet er veel geherorganiseerd worden, klinkt het bij VRT. Ook Vercauteren geeft aan dat er negatieve aspecten bij komen kijken: 'Op het eerste gezicht lijkt zoiets positief voor het tv-landschap. Maar commerciële zenders zoals die van DPG zijn afhankelijk van adverteerders. En die adverteren nu juist minder door het coronavirus.'

