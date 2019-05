De maker van 'On The Road zonder Jack' rijdt naast zijn onderwerp

2 star star star star star

Tine Hens Journaliste voor Knack

In 'On the road zonder Jack' bevestigt Luc Vrydaghs vooral de voor de hand liggende aannames die we spontaan met de VS verbinden. 'Als je zoals ik weinig emoties voelt bij om het even welke wagen, luister je toch met enige verbazing naar dit gezeur over het wezen van een auto.'

