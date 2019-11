Meer dan vijftigduizend kijkers hebben De twaalf online al helemaal uitgekeken en kennen dus het einde van de zondagavondreeks al. Dat meldt de VRT.

Is Frie Palmers (Maaike Cafmeyer) schuldig aan de moord op haar dochter en haar beste vriendin? Die vraag houdt de kijkers van De twaalf, waarin de zaak voor een volksjury komt, ondertussen al ruim twee weken in de ban. Maar 54.000 mensen weten al wie het gedaan heeft, omdat ze de hele zondagavondreeks van Eén al hebben gezien op VRT Nu. Dat cijfer komt van de openbare omroep zelf.

In totaal werd de reeks al een miljoen keer opgestart via het online-platform van de VRT. Een straf cijfer in vergelijking met andere hoogvliegers. De afleveringen van Over water werden in één week 820.000 keer opgevraagd, maar toen waren die afleveringen ook enkel in die week beschikbaar. Toen Telenet eind maart 2018 De dag online zette, was dat goed voor zo'n 500.000 opgevraagde afleveringen in drie weken tijd.

Het online-succes neemt die weg dat De twaalf ook in het klassieke zendschema goed blijft boeren. De eerste aflevering van de assisenreeks klokte met licht uitgestelde kijkers af op 902 158 kijkers, de tweede zelfs op 1 106 353.