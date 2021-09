Het Brusselse ontdekkingsfestival Fifty Lab heeft 15 nieuwe namen aangekondigd voor de editie die dit jaar van 17 tot en met 19 november doorgaat. Het gaat om een mengeling van artiesten die het festival zelf uitnodigde, en suggesties van de festivals die als curator optreden.

Het showcasefestival, dat een samenwerking is tussen pr-bureau Five-Oh en creatief bureau KuratedBy, gaat dit jaar door in vijf locaties in onze hoofdstad. Deze herfst kan je de artiesten van morgen live zien in De AB, L'Archiduc, de Bonnefooi, de Beursschouwburg en Viage.

Eerder werden al artiesten als Chibi Ichigo en L'Rain aangekondigd, en ook alle curerende festivals werden toen onthuld. Die brengen weer heel wat moois naar onze hoofdstad. Zo haalt Horst Festival de Parijse DJ Crystallmess naar Brussel, en het Oegandese Nyege Nyege Festival nodigt nieuwkomer Kabeaushé uit.

Fifty Lab zelf voegt onder andere barokpopartieste Sophia Kennedy en Brusselse zangeres en producer Meyy toe aan de affiche. Voor die laatste zal het geen echte thuismatch meer zijn maar een blij weerzien, want ze verhuisde deze maand naar Londen.

De volledige line-up vind je op de website van Fifty Lab, waar je ook tickets kan kopen.

