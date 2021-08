Het ontdekkingsfestival Fifty Lab heeft een eerste lading namen aangekondigd. Het gaat om zowel curatoren als artiesten. Het Brusselse festival vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 19 november.

Het showcasefestival, dat een samenwerking is tussen pr-bureau Five-Oh en creatief bureau KuratedBy, gaat dit jaar door in vijf locaties in onze hoofdstad. Deze herfst kan je de artiesten van morgen live zien in De AB, L'Archiduc, de Bonnefooi, de Beursschouwburg en Viage.

Zoals gewoonlijk mogen heel wat andere festivals als gastcurator aantreden om enkele artiesten een podium te bieden. Sommige organisatoren, zoals die van Pukkelpop of Horst, hoeven daarvoor niet van ver te komen. Maar er staan ook heel wat internationale festivals op de affiche, waaronder Down the Rabbit Hole en Rewire uit Nederland of het Oegandese Nyege Nyege Festival, dat garant staat voor razendsnelle elektronische muziek. In totaal tekenen er twintig gastcuratoren present.

Daarnaast werden er ook al twaalf artiesten aangekondigd. Couleur Café zorgt met Chibi Ichigo wellicht voor de bekendste naam op de affiche. Ook het Brusselse electroduo Aili komt een thuismatch spelen.

Qua internationale namen mogen onder andere Rotterdamse IDM-producer Alberta Balsam, experimentele Amerikaanse songschrijfster L'Rain en de bizarre jazzartiest Ze in the Clouds komen tonen wat ze in hun mars hebben. Wellicht geen namen die bekend in de oren klinken, maar de opzet van Fifty Lab is dan ook om nieuwe muziek te ontdekken.

De volledige line-up vind je op de website van het festival.

