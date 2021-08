Meyy op Focus Music Box, dat is een thuismatch. Nu toch nog, want binnenkort verhuist de veelbelovende Brusselse artieste naar Londen.

Sinds ze vorig jaar een telefoontje van Drakes voormalige advocaat Chris Taylor kreeg en bij de Londense tak van Entertainment One Music tekende, gaat het hard voor Meyy. Met de singles Orchids en het vorige week verschenen hyli kiest ze nog meer voor een frisse, internationale en eigenzinnige sound. Er staan enkele spannende, maar voorlopig nog geheime samenwerkingen op de planning. En onlangs zat ze in Kopenhagen voor een modeshoot. Het buitenland lonkt, maar eerst is er haar passage op Focus Music Box.

...

Sinds ze vorig jaar een telefoontje van Drakes voormalige advocaat Chris Taylor kreeg en bij de Londense tak van Entertainment One Music tekende, gaat het hard voor Meyy. Met de singles Orchids en het vorige week verschenen hyli kiest ze nog meer voor een frisse, internationale en eigenzinnige sound. Er staan enkele spannende, maar voorlopig nog geheime samenwerkingen op de planning. En onlangs zat ze in Kopenhagen voor een modeshoot. Het buitenland lonkt, maar eerst is er haar passage op Focus Music Box. Meyy: Ik ben van plan om er veel nieuwe nummers te spelen. Eerder deze maand heb ik mijn nieuwe liveset al eens uitgetest op Esperanzah! en dat was een schot in de roos: mijn eerste festival, en meteen mijn beste concert tot nu toe. Anderhalf jaar geleden had je het nog over podiumvrees. Daar was op Esperanzah! inderdaad weinig van te merken. Meyy: Tot voor kort was ik zo onzeker dat ik amper van optreden genoot. Maar oefening baart kunst. Ik ben nog steeds een ziekelijke perfectionist, maar de kleine foutjes wegen intussen minder zwaar door. Het is een technisch detail, maar het helpt ook dat ik tegenwoordig met in-ears zing, waardoor het in mijn hoofd klinkt alsof ik gewoon in mijn slaapkamer aan het zingen ben. Op Esperanzah! was het publiek bovendien zo uitgelaten dat ik vanzelf werd meegezogen in hun energie. Zelfs op mijn tragere nummers gingen de mensen volledig uit hun dak. Geen idee wat er precies gebeurde, maar plots veranderde ik in een echte popster. (lacht) Er was zelfs interactie met het publiek! Kleine tip dus voor wie naar Focus Music Box komt: heel hard dansen, dan voel ik me meteen op mijn gemak. Vanuit je ligstoel, natuurlijk. Staat genoteerd. Vorige week dropte je de single hyli en kondigde je meteen ook je nieuwe ep Neon Angel aan, die in het najaar zal verschijnen. Meyy: Klopt. Er zullen vier songs op Neon Angel staan, die we één voor één droppen. hyli is misschien wel mijn favoriete nummer op de ep, mede dankzij het fantastische werk van producers Pippin, Moodprint en Otcho. Het is nog steeds een dromerige r&b-song, toch zo'n beetje mijn handelsmerk, maar dan met progressieve beats. Een turbulente song ook, met een nonchalante toets. En heel sexy! Eigenlijk valt het moeilijk uit te leggen. Het is eerder een vibe. (lacht)Begin dit jaar vertelde je ons over je eerste internationale stappen. Hoe zit het daar intussen mee? Meyy: In september verhuis ik naar Londen. Heel goed, dus. (lacht) Mijn team en mijn label Entertainment One zijn er gevestigd, en ik heb er onlangs voor allerhande sessies en meetings een maand doorgebracht. Het voelt toch allemaal grootser en spannender als je er ook fysiek aanwezig bent. Niet dat ik afscheid neem van België. Brussel zal altijd mijn thuisbasis blijven, en ik blijf samenwerken met Belgische producers. Ik wil gewoon mijn territorium wat uitbreiden. Hoe hard is je leven veranderd sinds ons vorige gesprek, in januari? Meyy: Heel hard. Al denk ik daar niet zoveel over na. Het voelt vooral heel surreëel. Je wilt altijd méér als artiest, maar eigenlijk ben ik nu al een paar van mijn wildste dromen aan het verwezenlijken. Mijn hele leven staat in het teken van muziek. Zelfs als ik op vakantie ben met mijn vriendinnen begint het na een paar dagen te jeuken om opnieuw aan de slag te gaan. Schuilt daar ook geen gevaar in? Dat je jezelf een beetje verliest in je job, bijvoorbeeld? Meyy: Daar ben ik niet bang voor. Ik wil gewoon alle kansen grijpen, en nu is het moment om me volledig te smijten. Muziek maken is één ding, maar een muziekcarrière uitbouwen is nu eenmaal een 360 gradenproject. Er komt veel bij kijken, maar ik geniet van elk aspect. I fell in love with the game. De chaos, het harde werken, van het ene project naar het andere gesleurd worden: ik vind het allemaal geweldig.