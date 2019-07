600 voorstellingen biedt Theater Aan Zee dit jaar aan, en dat op 60 locaties. Dan is kiezen verliezen, maar ook noodzakelijk. Knack helpt u op weg met tien aanraders.

'Yes, Please!' Dat is de titel van een voorstelling-met-caravannetje waarmee Lucas De Man - curator van Theater Aan Zee 2019, het festival dat van 31 juli tot 10 augustus Oostende bezet - de afgelopen maanden door de Lage Landen trok. De insteek: erotische verhalen vertellen aan én ronselen bij het publiek. Deze zomer staat de rozige caravan in Oostende. Het is lang niet de enige zinnenprikkelende festivalplek. Hieronder vindt u tien minstens even sensuele trips, te beginnen met de heetste.

1. Studio Shehrazade - Kloppend Hert / Arsenaal/Lazarus

Haider Al Timimi kan automotors repareren, marmer slijpen én geestig muziektheater over ernstige zaken maken. Met acteur Gorges Ocloo dook hij in het archief van Hashem El Madani die jarenlang in zijn geheime studio in Beirut mensen portretteerde met hun (verboden) geliefde. De research van Al Timimi en Ocloo leidde tot een stuk waarin de vrijheid wordt gevierd met bruidsluiers, kinderwagens, bivakmutsen, heavy metal en drank. Het ding loopt als een vers geoliede achtcilinderboxermotor.

Op 3/8 in De Grote Post

2. Bad Woman - Julie Cafmeyer / Wildlife Protection vzw

'Stop de persen!', riep Julie Cafmeyer. Te laat. Dus staat in de festivalbrochure wat Cafmeyer van plan wás... Wat ze van plan ís, leest u hier. Cafmeyer wil vertellen hoe ze op reis in Myanmar werd uitgescholden voor 'Bad woman!' omdat ze in haar eentje thee dronk in de plaats van een man te zoeken en kinderen te baren. Naar goede gewoonte - zo bewezen eerdere producties als De Therapie en Bombastische Liefdesverklaring - zal ze je meezuigen in een bijwijlen gênant intiem gesprek.

Van 1/8 tot 3/08 in het Atheneum

3. Screws - Alexander Vantournhout

Wie van bowling houdt, weet dat zo'n bowlingbal zeven kilogram kan wegen. 'De perfecte danspartner!', dacht Alexander Vantournhout. Hij kwam in 1989 met een flikflak ter wereld, bekwaamde zich in de acrobatie en leerde dansen bij Anne Teresa De Keersmaeker. Dit alles maakt hem tot een van de strafste circusvernieuwers. In Screws danst hij een duet met een bowlingbal - die hij met uitgestrekte arm voor zich houdt - en choreografeert een liefdesdans met sneeuwschoenen. Strike!

Van 2/8 tot 5/8 in Hangaar 1

4. Les enfants du paradis - Comp. Marius

Droge worsten per meter en hardgekookte eieren aan zelfbedieningsprijzen. Daarmee sterkt Comp. Marius - gepokt en gemazeld in het timmeren van openluchttribunes en dito voorstellingen - uw innerlijke mens terwijl de makers drie uur lang hart en ziel sterken met hun versie van Jacques Préverts filmscript uit 1953. Daarin strijden vier mannen om een vrouw. Kortom, een smakelijk stuk over worsten en eieren.

Van 4/8 tot 10/8 in de Koninklijke Villa

5. À Travers L'Autre - Les Mybalés

Hiphop is hot en dat zal je als TAZ-junkie geweten hebben. De tweeling (en hiphopband) Nathalie en Doris Bokongo Nkumu beschouwt hun 'tweelingzijn' als de grootste inspiratiebron voor hun werk. Op begeesterende muziek waarin de djembé een pas-de-deux uitvoert met synthesizers voeren zij een tedere dans op waarin ze elkaar bevechten en uiteindelijk verstrengelen tot één gracieus bewegend wezen.

Van 5/8 tot 10/8 in het Atheneum

6. Le Nozze - DESCHONECOMPAGNIE /Muziektheater Transparant

Tom Goossens gaf zijn carrière een schop onder de kont tijdens TAZ#2017. Hij toonde er zijn van franjes ontdane en met humor opgesmukte versie van Mozarts Don Giovanni en stampte zo alle deuren in de operawereld open. Volgend seizoen debuteert hij bij Opera Vlaanderen. Deze zomer verwent hij u met zijn strakke, grappige en kek klinkende versie van Mozarts Le Nozze di Figaro.

Van 1/8 tot 4/8 in Kunstencampus aan Zee

7. Billy the kid. A Post-Truth Concert in Court - Tourki Delphine / Nineties Producties

Tijd voor Touki Delphine, een van Nederlands meest rockende gezelschappen met een voorliefde voor operatesk zingende huismoeders, huilende cowboys en sexy gitaren à la Gibson Les Paul. In Oostende sleuren deze prettige gestoorde geesten Billy The Kid voor de rechter. Het proces wordt een feest waarbij horen, zien plus de grenzen tussen feit en fictie én tussen muziekgenres vergaan.

Op 7/8 en 8/8 in Duinenwacht

8. Anne meets Jeffrey - Emma Berentsen

Geen bowlingballen of coole hiphopmoves in deze creatie maar een verhaal dat je treft als een stomp in de maag. Voor haar afstudeervoorstelling vertrekt Emma Berentsen vanuit de ontmoeting met haar verkrachter die haar zeven jaar geleden misbruikte. Met de Britse performanceartieste Tiffany Murhpy maakt ze een stuk over hoe je zoiets te boven komt. Moediger artiesten hangen deze zomer niet rond in Oostende.

Van 2/8 tot 9/8 in De Grote Post

9. The Hangman Radioshow - The Hangman Radioshow

Camille Paycha, Noortje Sanders en Thijs Veerman vormen het collectief The Hangman Radioshow. Zowel circus, beeldende kunst als scenografie beschouwen zij als hun werkveld. Ze sturen je letterlijk het veld in met een kleine transistorradio. Je hoort de geweldigste cover van The Buggles' monsterhit Video Killed The Radiostar terwijl je langs hangende mannen en tollende dames wandelt.

Van 2/8 tot 9/8 in Provinciedomein Raversyde

10. AVANTI! - Villa Voortman

Deze productie is een specialleke vol zogeheten 'speciale gevallen' die zich nergens thuis voelen. Niet aan de rand van de samenleving, niet in de goot, een huis of een instelling. Voor hen is er de Gentse Villa Voortman: een dagcentrum voor 'speciallekes'. Sander De Winne regisseert de Villa Voortmannen en -vrouwen in een ontwapende koorzang over hoe mooi het is (of kan zijn) om anders te zijn. Yes, please!

Op 1/8 in Kursaal